AMP.- Bolivia.- La Asamblea Legislativa de Bolivia censura a los ministros de Gobierno y Educación

20/08/2020 El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA INTERNACIONAL CHRISTIAN LOMBARDI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La Asamblea Legislativa de Bolivia ha decidido este miércoles gracias a la amplia mayoría de que dispone el Movimiento Al Socialismo (MAS) censurar al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y al de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.



Murillo, uno de los pesos pesados del Gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, debía comparecer ante el Parlamento para dar explicaciones sobre la compra presuntamente irregular de gases lacrimógenos para la Policía del país, pero el ministro no se ha presentado.



Ante esta circunstancia, y amparándose en el artículo 158 de la Constitución, la cámara ha decidido la censura de Murillo, lo que exige su destitución inmediata.



El caso de Cárdenas se ha desarrollado de manera similar. El titular de la cartera de Educación había sido convocado para responder sobre las medidas educativas tomadas por el Gobierno desde la suspensión de las clases presenciales por el estallido de la crisis sanitaria, pero no ha acudido a la cita.



Así, según recoge 'Erbol', la Asamblea ha decidido por dos tercios declarar injustificada la ausencia de Cárdenas, procediendo a su censura.



Este mismo miércoles también estaba prevista una interpelación a la ministra de Salud, Eidy Roca, por la compra de 170 respiradores con presunto sobreprecio a una empresa española pero la Asamblea sí ha considerado que su excusa era justificada y ha reprogramado el acto.



Esta no es la primera vez que la Asamblea Legislativa censura a un miembro del Ejecutivo de Áñez. Ya ocurrió lo mismo con el ministro de Defensa, Fernando López, quien tampoco compareció como debía ante el Parlamento, si bien la presidenta procedió a nombrarle pocas horas después de nuevo en el cargo.



Sin embargo, recuerda el diario 'El Deber', a mediados de septiembre, la presidenta de la Cámara Alta promulgó la ley que regula los efectos de censura de un miembro del Ejecutivo, estableciendo que quien sea destituido por el Parlamento no podrá ejercer un cargo público en tres años.



El eventual cese de Murillo se produce en la recta final de cara a las elecciones generales de este domingo, en las que los bolivianos elegirán al nuevo presidente y Parlamento para dar por concluida así la crisis abierta a raíz de los fallidos comicios de octubre de 2019, que terminaron por forzar la renuncia y la salida del país del presidente Evo Morales.