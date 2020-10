Alexis urge que se trabaje con los jóvenes porque no ve recambio para Chile

El chileno Alexis Sánchez (d) controla el balón ante la marca de los colombianos Stefan Medina (i), Davinson Sánchez (c) y Wilmar Barrios (atrás) durante el partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA Catar 2022 entre Chile y Colombia hoy, en el estadio Nacional, en Santiago (Chile). EFE/ Alberto Valdes

Santiago de Chile, 13 de oct (EFE).- El delantero chileno Alexis Sánchez pidió a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile que mejore el trabajo que realiza con los jugadores jóvenes porque no ve que las nuevas generaciones puedan mantener alto el nivel de la selección, tras el empate de La Roja ante Colombia (2-2).

"Hay que avanzar rápido, el tiempo no espera. La selección debe hacer un click en muchos sentidos, en un complejo deportivo o en el desarrollo de cada jugador. Debemos seguir creciendo a nivel de juveniles, la ANFP debe mejorar el trabajo con los jóvenes porque no veo a ninguno que venga de atrás", dijo Alexis a la prensa.

Al hilo y sobre lo sucedido este martes en el terreno de juego, el delantero reconoció el trabajo de sus compañeros más jóvenes pero acusó que la falta de experiencia impidió que supieran guardar la victoria.

"Contento por mis compañeros pero tenemos que tener más experiencia en ese sentido y en estos minutos finales debemos estar más juntos. Hemos hecho un buen trabajo hoy pero no nos puede pasar esto. Los últimos 3 minutos tenemos que estar como perros arriba", afirmó el delantero del Inter de Milán.

Colombia llegó a Santiago con tres puntos en el bolsillo, tras una goleada por 3-0 frente a la Vino Tinto en la primera jornada de esta fecha de eliminatorias.

Por su parte, La Roja buscaba quedarse con la victoria de local, tras la polémica derrota sufrida ante Uruguay por 2-1.

Finalizadas las dos primeras fechas, Colombia se ubica el tercera posición con 4 puntos mientras que Chile es séptimo con una unidad.