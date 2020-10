Alertan sobre la supervivencia de etnias no contactadas de la Amazonía por incendios

El territorio Ituna Itatã, en el estado amazónico de Pará, fue el más sacudido por la deforestación en 2019 y en los primeros cuatro meses de 2020 otras 1.319 hectáreas de selva fueron destruidas. EFE/FERNANDO BIZERRA JR/Archivo

Río de Janeiro, 14 oct (EFE).- La supervivencia de varias etnias no contactadas de la Amazonía brasileña está en riesgo por los incendios registrados en sus territorios, debido a la devastación de la selva para exportar madera y productos del agronegocio a Europa y Estados Unidos, denunció este miércoles la organización Survival.

De acuerdo con la ONG, los territorios de los pueblos Awa, Ituna Itatã, Arariboia y Uru Eu Wau Wau han sufrido la destrucción de miles de hectáreas de selva virgen donde subsisten, lo que los activistas han calificado como "violencia genocida".

"Muchos son incendios provocados para poder despejar zonas de selva que abran paso a la explotación maderera y a la agroindustria para exportar a Europa y EE.UU. millones de toneladas de soja, carne vacuna, madera y otros productos cada año", señaló Survival en un comunicado.

Según la organización, la selva de Mamao (Papaya) en la Isla del Bananal -la mayor isla interfluvial del mundo- ubicada en el amazónico estado de Tocantins y habitada por indígenas awá fue destruida en un 80 % por los incendios en 2019. Este año, las llamas no han dado tregua y más de 100.000 cabezas de ganado pastan ahora en la isla.

El territorio Ituna Itatã, en el estado amazónico de Pará, fue el más sacudido por la deforestación en 2019 y en los primeros cuatro meses de 2020 otras 1.319 hectáreas de selva fueron destruidas, lo que supone un aumento del 60 % con respecto al mismo período del año pasado.

La ONG también denunció el aumento de las invasiones en el territorio de Arariboia, en el estado amazónico de Maranhão y en la reserva de Uru Eu Wau Wau, en la región de Rondonia, donde hace un mes murió el experto indigenista y defensor de los pueblos aislados Rieli Franciscato, tras ser impactado por una flecha.

"El acaparamiento de tierras, la deforestación y los incendios provocados amenazan directamente la vida de nuestros parientes no contactados. La destrucción de territorios que son sus únicas fuentes de vida, de donde obtienen sus alimentos (fauna, flora y agua), puede llevarlos al exterminio", señaló Ângela Kaxuyana, portavoz de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), citada en el comunicado.

EXPANSIÓN PARA EL AGRONEGOCIO: "VIOLENCIA GENOCIDA"

Para frenar la devastación de las etnias, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) lanzó en días pasados una campaña para que personas y empresas de todo el mundo dejen de comprar productos que alimentan la destrucción de sus territorios, una iniciativa que también es promovida en el mundo entero por Survival.

La APIB denuncia vínculos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con empresarios del agronegocio y la "la violencia genocida que se está cometiendo contra los pueblos indígenas en todo el país" para aumentar la producción agrícola y ganadera.

Para la organización indígena y activistas ambientales, el discurso del mandatario brasileño, quien públicamente se ha mostrado a favor de la explotación de la Amazonía, ha estimulado las invasiones de mineros ilegales, madereros y acaparadores de tierras en los territorios donde viven los indígenas aislados.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués), seis tierras indígenas que poseen diez registros de etnias aisladas están entre los 13 territorios que responden por el 90 % de la deforestación registrada en 2019 en la Amazonía brasileña.

Las alarmas de deforestación de la Amazonía entre enero y septiembre de este año abarcaron 7.063 kilómetros cuadrados, lo que supone un descenso del 10,25 % frente a los primeros nueve meses de 2019, una cifra que para los expertos, continúa siendo alta.

Los pueblos indígenas aislados son poblaciones que para sobrevivir al contacto promovido por el hombre se refugian en la selva y viven sin contacto alguno con la sociedad.

Las enfermedades, la violencia física, el saqueo de los recursos naturales y otras agresiones han diezmado poblaciones enteras en el pasado.

De acuerdo con un estudio adelantado por la organización Instituto Socio Ambiental (ISA), en la actualidad existen 115 pueblos indígenas aislados en Brasil, 28 de los cuales han sido confirmados.