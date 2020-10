Alejandra Rubio confiesa las ganas que tiene de que toda la guerra mediática con su familia acabe ya

16/09/2020 Alejandra Rubio tan sólo quiere que acaben los ataques contra su familia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Las Campos siguen en boca de todo el mundo. Y aunque Jorge Javier ha asegurado que no quiere avivar la guerra y que ahora va a tender puentes para que la tensión existente entre María Teresa, Terelu y Carmen Borrego por un lado, y muchos de los colaboradores habituales de Mediaset por otro, la realidad es que de momento el mediático clan siguen en el ojo del huracán. Y siguen acaparando todas las críticas. Por eso, una vez más, Alejandra Rubio sale en defensa de su familia y no duda en responder a todos ellos que también la han cuestionado a ella, como Antonio Rossi y María Patiño. Eso sí, confiesa que lo único que quiere es que todo termine.



- CHANCE: Esto es un no parar en la guerra. Tu ahora estás en el medio, cómo te sientes.



- ALEJANDRA: Es que no hago nada más que decir esto, solo quiero que acabe ya.



- CH: Antonio Rossi, te gustaría decirle algo.



- ALEJANDRA: No he visto nada de lo que ha dicho.



- CH: Simplemente que no va a seguir hacia ti, eres una niña y lo van a interpretar mal.



- ALEJANDRA: No sé, qué decirte.



- CH: María Patiño, ha dicho que eres una cría y mentirosa.



- ALEJANDRA: De eso no voy a decir nada, ni me voy a molestar. Yo hablo donde tengo que hablar, si mañana tengo que estar en otro programa, como dice ella, hablaré en otro programa como soy, con mi sinceridad y punto. No soy ninguna mentirosa.



- CH: Kiko Hernández dice que tu tía, va a hacer una exclusiva de todo esto a espaldas de tu madre.



- ALEJANDRA: No sé nada, de verdad. Yo soy la última que me entero de estas cosas. Espero que no porque no quiero que esto siga, pero bueno, aquí cada uno hace lo que quiere, a mí me parece muy bien.



- CH: ¿Cómo te sientes todos te dicen que eres una niña?



- ALEJANDRA: Lo soy, lo soy, me queda mucho por aprender, intento coger consejos de todos, aquí soy la nueva y eso es así. No me ofende que me llamen niña. Me queda mucho por aprender.



- CH: Si tuvieras que enviar un mensaje en esta guerra.



- ALEJANDRA: Nada, paz y amor. Que todo en la vida sea esto.



- CH: Tu abuela cómo está.



- ALEJANDRA: Bien, tampoco he hablado mucho con ella así que tampoco tengo mucho para decirte.



- CH: Si tu tía Carmen habla os rebota a vosotras.



- ALEJANDRA: Pero tenéis que entender que no es mi vida, yo hablo por mí, o hablo por nadie más.



- CH: ¿Tú no lo harías nunca?



- ALEJANDRA: No lo creo, de estas semanas no.



- CH: Ha estallado también Alessandro Lequio. Que tu madre filtra los mensajes de Caparrós pero por ejemplo él no puede hablar de mensajes con ella. Están todos estallando, cómo paramos esto.



- ALEJANDRA: No sé, al final es un enfado entre Jorge y mi abuela, los demás no pintamos mucho, en general. Ni nosotras ni los demás.



- CH: A Jorge no le tienes miedo, lo dejaste bien claro.



- ALEJANDRA: Sí, pero no es nada malo, le respeto mucho pero no le tengo miedo, creo que no hay que tenerle miedo a nadie y menos en el trabajo, es un poco absurdo.



- CH: ¿Jorge se ha puesto en contacto contigo?



- ALEJANDRA: No voy a hablar de eso.



- CH: Tu abuela lo tiene que estar sufriendo.



- ALEJANDRA: No voy a decir nada, vale.



- CH: Tu madre cómo está.



- ALEJANDRA: Muy bien. Todos fenomenal.



- CH: Que se acabe esto.



- ALEJANDRA: Sí, que se acabe. Paz y amor.