Al Europeo con deberes

El delantero de España Dani Gómez (c) celebra el tercer gol del equipo ante Kazajistán durante el partido de clasificación para el Europeo sub 21 que se disputó este martes en el estadio de Santo Domingo. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 14 oct (EFE).- La selección española Sub-21 cerró ayer martes su presencia en el Europeo del próximo año, en el que defenderá título, tras derrotar a Kazajistán (3-0) y aún le restan dos partidos en noviembre en los que, sin nada en juego en el aspecto clasificatorio, tiene deberes que hacer.

El propio seleccionador Luis de la Fuente así lo reconoció tras el encuentro, incidiendo en la idea que, al ser preguntado por EFE en la previa, destacó como principal punto a mejorar: la sensación de equipo dentro y fuera del campo; que el grupo “vaya ensamblándose” de cara al torneo que se disputará en marzo y mayo.

Para ello cuenta con una última convocatoria en noviembre en la que puede que la disputa de la Ronda Élite Sub-19, clasificatoria para el Europeo de esta categoría, le añada dificultades para conseguir dicho objetivo.

“Vamos a intentar consolidar el grupo, puede darse que haya un torneo Sub-19 y que haya chicos que jueguen con la Sub-19… vamos a intentar ver jugadores que nos llamen la atención y consolidar ese futuro. También hacer equipo, no podemos plantarnos en marzo sin esto y sin fechas de preparación”, apuntó.

Un Luis de la Fuente que se ha visto obligado a cambiar sus planes desde que en septiembre de 2019 arrancó el nuevo ciclo de la Sub-21. El gran nivel mostrado por futbolistas como Dani Olmo, Ferran Torres, Ansu Fati y Eric Garcia les hizo dar el salto temprano a la absoluta, por lo que el seleccionador ha contado con futbolistas llamados a liderar la siguiente generación, como es el caso de Pedro González ‘Pedri’ (2002), Bryan Gil (2001) o Ander Barrenetxea (2001).

La ausencia de dichos futbolistas, motivo de “orgullo y enorme satisfacción” para el seleccionador, como ha repetido en numerosas ocasiones en rueda de prensa, ha hecho que el nivel ofensivo haya disminuido. Al comienzo del ciclo tampoco había un delantero centro consolidado en el grupo -pasaron por la selección Andrés Martín y Abel Ruiz-, pero la calidad de los Olmo y Ferran y más tarde la irrupción de Ansu, ahora con Luis Enrique, marcaban la diferencia en la categoría Sub-21.

En la posición de ‘9’ ha estado el punto débil de una selección española Sub-21 que, aún así, logró su tercera clasificación consecutiva para un Europeo con todavía dos encuentros por disputar, aunque sin grandes rivales en el grupo por su condición de reciente ganadora del torneo.

Ante este problema, de la Fuente ya avisó de que podría probar otras alternativas en la posición de delantero centro, como ya hiciera colocando a Mikel Oyarzabal en dicha posición en el pasado Europeo, y así lo plasmó con Javi Puado, pero no salió bien ante defensas muy juntas y pobladas como las de Islas Feroe y Kazajistán. Fue Dani Gómez, en el último encuentro, quien surgió como un halo de esperanza.

Salió tras el descanso y marcó dos goles, de puro delantero. Recibir y mirar a portería, ese instinto de acabar las jugadas por el que se desgañitó Luis de la Fuente en la primera mitad. Actuación clave en un momento de ‘casting’ y más aún ante las pocas opciones que el seleccionador maneja en dicha posición, como él mismo reconoció en rueda de prensa.

“Creo que, desgraciadamente, es que en España no hay muchos jugadores en esa posición que estén jugando, en esa edad. Me preocupa porque son chicos a los que si se les da la oportunidad seguro que demuestran su potencial. Hay que seguir trabajando, insistiendo y que los jugadores tengan la posibilidad de jugar en sus clubes”, dijo.

Encontrar un bloque y asentar un delantero centro, objetivos para la ventana de noviembre pensando en el Europeo que se disputará, ocasionalmente debido al coronavirus, en dos meses, marzo y mayo de 2021, en Hungría y Eslovenia.

Un torneo para el que el seleccionador “tiene una idea en la cabeza”, y quizá esta pase por poder recuperar a los futbolistas que dieron el salto a la absoluta. Una Sub-21 con Dani Olmo, Ferran Torres, Ansu Fati y Eric Garcia adquiriría otro nivel, el de ser favorita a ganar el título, que supondría el sexto en esta categoría.

Óscar Maya Belchí