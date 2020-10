ACTUALIZA 1-UE y Reino Unido seguirán hablando más allá del plazo de Brexit fijado por Johnson

(Agrega citas, detalles y contexto)

Por Gabriela Baczynska

BRUSELAS, 14 oct (Reuters) - La Unión Europea y Reino Unido se disponen a prolongar sus negociaciones sobre el Brexit más allá del plazo de mediados de octubre para intentar superar sus persistentes diferencias sobre un nuevo acuerdo comercial, según fuentes y documentos.

Según se acerca el límite de fin de año para pactar las relaciones con Reino Unido, los líderes de la UE que se reunirán el jueves y el viernes dirán a su negociador del Brexit, Michel Barnier, que acelere las conversaciones para lograr un acuerdo para el 1 de enero de 2021, según un borrador de su decisión.

El negociador británico, David Frost, dirá entonces al primer ministro Boris Johnson que cree que merece la pena continuar con las tortuosas negociaciones y que se puede cerrar a tiempo un pacto sobre todo, desde comercio a transporte y cooperación energética.

Una fuente cercana a las negociaciones, que pidió mantener el anonimato, comentó que Frost dirá que el acuerdo es difícil pero no imposible si las dos partes trabajan de forma intensiva en las próximas semanas.

La cumbre de la UE concluirá que hasta la fecha los progresos "aún no son suficientes" para sellar un acuerdo, al tiempo que acelerarán los preparativos para un quiebre abrupto sin provisiones para impedir aranceles o cuotas comerciales.

Los líderes de la UE dirán también a Londres que debe implementar por completo el tratado de Brexit acordado.

Esto se refiere a un proyecto de ley que está en el Parlamento británico y daría poder al gobierno para romper el tratado. Londres dice que si las negociaciones con la UE fracasan, esta medida será necesaria para proteger el comercio entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido.

"Está en el interés de ambas partes tener un acuerdo en vigor", dijo Charles Michel, presidente de los líderes de la UE, antes de la cumbre. "No obstante, esto no puede ocurrir a cualquier precio. Los próximos días son decisivos. Entre los asuntos clave están, en particular, la nivelación del campo de juego, la pesca y la gobernanza". (Reporte adicional de Jan Strupczewski, Philip Blenkinsop, Kate Abnett, Elizabeth Piper y, Michel Rose; escrito por Gabriela Baczynska; editado en español por Carlos Serrano)