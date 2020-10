2-4. Un Brasil liderado por Neymar viene de atrás y vence a Perú en Lima

El jugador Neymar de Brasil celebra un gol ante Perú durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, en el estadio Nacional de Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 13 oct (EFE).- Brasil, liderado por un Neymar que marcó tripleta, remontó y venció por 2-4 a Perú en Lima este martes en la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Con el triunfo, la Canarinha es primera en la clasificación con campaña perfecta en dos salidas, mientras que Perú aún no consigue ganar y suma un punto.

Perú se fue arriba en el marcador con un gol de André Carrillo a los 5 minutos, que fuera del área y sin dejar caer el balón lo envió a la esquina inferior izquierda, fuera del alcance de Weverton.

A los 28 Neymar empató, de penalti. Cuatro minutos después el VAR le anuló un gol al mismo Neymar por fuera de juego.

Perú no se amilanó y Renato Tapia puso el 2-1 para la Blanquirroja a los 59 minutos.

Pero Brasil volvió de nuevo a la carga y empató 2-2 con Richarlison a los 64. Y en el minuto 83, de penalti, Neymar convirtió el 2-3.

Neymar no paró y a los 94 logró su tripleta al anotar por bajo junto al poste derecho tras un rebote en el área para el 2-4 definitivo.

Perú se quedó con dos hombres menos: en el minuto 86 con la expulsión con roja directa de Carlos Caceda y a los 90 con la de Carlos Zambrano, por un codazo, tras revisión del VAR.

En la tercera jornada, el 12 de noviembre, Perú visitará a Chile, mientras que el 13 del mismo mes Brasil recibirá a Venezuela.