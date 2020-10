0-1. Paraguay logra su primer triunfo en casa de una Venezuela que no mejora

Fotografía cedida por Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) del jugador Yangel Herrera (i) de Venzuela disputando el balón con Mathías Villasanti de Paraguay hoy, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas entre Venezuela y Paraguay, en Mérida (Venezuela). EFE/ APF

Caracas, 13 oct (EFE).- Paraguay venció este martes a Venezuela por 0-1 en la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 en un partido sin espectadores jugado en Mérida y así se cobró venganza del último duelo entre ambas, en el que la Vinotinto la dejó fuera de Rusia 2018.

Gastón Giménez, cuando faltaban 5 minutos para el final, culminó una buena jugada colectiva para hacer el único tanto de un encuentro en el que Venezuela falló un penalti y el árbitro le anuló un gol tras revisar el VAR.

El resultado significa el primer triunfo en estas eliminatorias de la albirroja que dirige el argentino Eduardo Berizzo y el segundo revés al hilo de la Vinotinto que conduce el portugués José Peseiro.

Venezuela introdujo varios cambios en su alineación inicial con respecto al primer partido frente a Colombia, que perdió 3-0, y remodeló su defensa con el objetivo de dar una mayor solidez a la que mostró en Barranquilla.

La primera parte brilló por la falta de precisión de dos equipos que mostraron sus limitaciones técnicas, con Paraguay asediando por momentos la portería de la Vinotinto.

Venezuela mostró, sin embargo, solidez en defensa gracias a la línea conformada por Rolf Feltscher, Wilker Angel, Jhon Chancellor y Roberto Rosales, un cuarteto con mucho músculo pero poco juego, y apostó por buscar opciones al contraataque.

La Albirroja, volcada en busca del gol con más voluntad que acierto, disfrutó de su mejor ocasión a balón parado gracias a un tiro de Ángel Romero que despejó el arquero Wuilker Faríñez.

Lo mismo le sucedió a Venezuela, que tuvo su mejor ocasión gracias al lanzamiento de una falta lejana de Rómulo Otero que estrelló en el larguero.

Sin embargo, el equipo local estuvo muy lejos de hilar jugadas que atemorizaran a los visitantes, por lo que los equipos se fueron a los vestuarios con 0-0 en el marcador.

La jugada de la polémica llegó en el minuto 65 cuando Yangel Herrera cabeceó a las redes un balón que le llegó medido tras una jugada ensayada de córner.

Sin embargo, el VAR fue la herramienta para que el árbitro colombiano Andrés Rojas revisara la jugada y observara que el balón acarició el brazo de Herrera tras el cabezazo, y anuló el gol.

En el minuto 74 comenzó un carrusel de cambios tras el que Sergio Córdova disfrutó de la mejor opción para la Vinotinto, pero el portero paraguayo Antony Silva despejó el balón.

La gran alegría llegó para Paraguay cuando ya parecía que cada equipo se llevaría un punto.

Corría el minuto 85, el equipo paraguayo cambió el sentido del juego con un pase largo hasta la banda derecha y luego con dos pases rápidos, en el único error defensivo de la Vinotinto, por lo que Giménez llegó solitario al área de gol y chutó de zurda, duro y lejos de las manos de Faríñez.

Trató entonces Venezuela de dar un paso al frente con la entrada del 9, Fernando Aristeguieta.

La esperanza del empate llegó en el minuto 93 cuando Feltscher cayó derribado en el centro del área y el árbitro no dudo en señalar penalti.

Yangel Herrera no titubeó, cogió el balón y se dirigió al punto de penalti. Desde los once metros la portería se le hizo muy pequeña y el arquero Silva detuvo el lanzamiento.

Apenas hubo tiempo para más, Paraguay sumó tres puntos, con lo que ya tiene cuatro, mientras que Venezuela cosechó su segunda derrota en la era Peseiro y, pese a las mejoras defensivas, sigue sin pólvora en ataque y sin unidades en la clasificación.

- Ficha técnica:

0. Venezuela: Wuilker Faríñez; Rolf Feltscher, Wilker Angel, Jhon Chancellor, Roberto Rosales (m. 77, Ronald Hernández); Tomás Rincón, Yangel Herrera, Cristian Cásseres (m. 86, Eric Ramírez), Rómulo Otero (m. 76, Yeferson Soteldo); Darwin Machís (m. 82, Jhon Murillo) y Sergio Córdova (M.85, Fernando Aristeguieta).

Seleccionador: José Peseiro.

1. Paraguay: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Blas Riveros (m.93, Omar Alderete); Andrés Cubas (m.76, Ángel Lucena), Gastón Giménez, Mathías Villasanti; Ángel Romero (m.87, Fabián Balbuena), Darío Lezcano (m. 76, Arnaldo Sanabria) y Miguel Almirón (m.92, Robert Rojas).

Seleccionador: Eduardo Berizzo.

Gol: 0-1, m.85: Gastón Giménez.

Árbitro: el colombiano Andrés Rojas, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz. Amonestó a Cubas, Lezcano y a Almirón, de Paraguay, así como a Herrera, Feltscher, Rincón y al seleccionador Peseiro, de Venezuela.

Incidencias: partido de la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas del mundial de Catar 2022 jugado sin público en el estadio Olímpico Metropolitano de Mérida.