Ventas globales de bonos verdes superarían los US$2B para 2023

(Bloomberg) -- La emisión global de bonos verdes podría superar los US$2 billones en los próximos tres años, según NN Investment Partners, una gestora de activos especializada en inversión sostenible.

Es probable que las normas y la emisión de bonos verdes planificadas por la Unión Europea para el próximo año, más las ventas adicionales de Gobiernos individuales, impulsen el mercado. La emisión global acumulada superó la marca de US$1 billón este mes.

“En el próximo par de años se espera que el impulso se acelere”, dijo Bram Bos, el principal administrador de la cartera de bonos verdes de la empresa, en una llamada con periodistas. Su expectativa de un mercado de 2 billones de euros (US$2,36 billones) para 2023 “parece un gran crecimiento, pero creo que esta es quizás una estimación conservadora”.

Europa está trabajando en el desarrollo de nuevos criterios de bonos verdes que probablemente sean más completos y útiles, dijo Bos. El bloque planea vender 225.000 millones de euros en estos instrumentos como parte de su fondo de recuperación pandémica, a medida que el continente apunta a la neutralidad climática para 2050.

Países de la UE, como Francia, ya han tomado la delantera en finanzas sostenibles y Alemania vendió su primer bono soberano verde el mes pasado. Es probable que Italia, España y Portugal sigan su ejemplo, según NN IP.

