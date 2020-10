Varios estudiantes detenidos la víspera de una nueva gran protesta en Bangkok

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Bangkok, 13 oct (EFE).- Al menos 21 estudiantes fueron detenidos este martes en Bangkok cuando participaban en una manifestación con vistas a una gran protesta convocada para mañana en la capital con el objetivo de exigir la dimisión del Gobierno y pedir reformas para limitar el poder de los militares y la monarquía.

Los manifestantes fueron detenidos cuando protestaban junto a escenarios que habían montado junto al Monumento a la Democracia, que los estudiantes han convertido en el centro neurálgico de esta ola de protestas que comenzó el pasado julio y que ha llegado a reunir a decenas de miles de personas.

La Policía alegó que se trataba de una manifestación "ilegal" porque interrumpía el tráfico, mientras que se disponía a desmantelar las estructuras ensambladas por los estudiantes en la zona para la gran protesta del miércoles.

Los líderes de las protestas, que tienen un carácter transversal al incluir a diversos grupos sociales, han anunciado que marcharán mañana hasta la sede del Gobierno, mientras que el primer ministro tailandés, Prayut Chan-ocha, ha indicado que aumentará la vigilancia policial para garantizar la seguridad.

NUEVA CONSTITUCIÓN

Congregados bajo la coalición civil Partido del Pueblo, las protestas están lideradas por varias organizaciones estudiantiles que quieren que se redacte una nueva Constitución, ya que consideran la actual como antidemocrática por haber sido redactada por la antigua junta militar (2014-2019).

Los estudiantes, que han convocado actos y protestas casi a diario desde julio, quieren que la manifestación de mañana, que coincide con el inicio de las movilizaciones prodemocráticas de 1973, continúe de manera ininterrumpida hasta conseguir sus objetivos.

La demanda más controvertida es la reforma de la monarquía, un tema tabú hasta hace poco por el gran respeto que ha inspirado la institución y la ley de lesa majestad, que prevé penas de hasta 15 años de cárcel para quien critique a la corona.

PRESENCIA DEL MONARCA EN TAILANDIA

El monarca Vajiralongkorn, que pasa gran parte de su tiempo en Alemania, llegó el fin de semana pasado para participar en ceremonias religiosas y el aniversario por la muerte de su padre, el venerado Bhumibol Adulyadej, fallecido el 13 de octubre de 2016.

No se conoce la agenda del rey, que ha viajado con la reina Suthida y la concubina real, pero se cree que se trata de la visita más larga este año, ya que no suele pasar más de 24 horas en el país.

Mañana se ha convocado una concentración no lejos del lugar de las protestas antigubernamentales para saludar al soberano, que asistirá a una ceremonia religiosa en el Gran Palacio Real.

Los estudiantes piden una reforma para que el monarca no pueda intervenir en la política y evitar su connivencia con los militares, ya que en el pasado Bhumibol sancionó los numerosos golpes de Estado perpetrados por el Ejército en Tailandia.

De momento, las protestas han transcurrido de manera pacífica, pero existen temores de que se puedan repetir la violentas represiones de las manifestaciones de 1976, 1992 o 2010, en las que murieron decenas de manifestantes.

Las recientes movilizaciones estudiantiles surgieron en febrero para protestar por la disolución por orden judicial de Anakot Mai (Nuevo Futuro), un emergente partido opositor con un gran apoyo entre los jóvenes por su agenda progresista.

REFORMA DE LA MONARQUÍA

Tras una pausa por la pandemia, volvieron a las calles en julio y el 10 de agosto los manifestantes de la Universidad de Thammasat leyeron por vez primera una lista con diez peticiones para reformar la monarquía y reducir su influencia política.

Entre cosas, afirmaron que Vajiralongkorn, de 68 años, ha ampliado su control sobre unidades del Ejército y el vasto patrimonio de la casa real, valorado en unos 35.000 millones de dólares (unos 31.000 millones de euros).

El jefe del Ejército tailandés, Narongpan Jitkaewthae, advirtió a comienzos de este mes de que nadie debería crear conflictos en el país para evitar un nuevo golpe militar y se mostró contrario a cualquier reforma de la monarquía.

Desde el fin de la monarquía absoluta en 1932, los militares han tomado el poder en Tailandia en 13 golpes de Estado.

El último fue liderado por Prayut Chan-ocha, un exjefe del Ejército que ganó las elecciones el año pasado en una votación criticada por haber sido celebrada en condiciones poco transparentes y justas.