Unos 11,3 millones de ciudadanos ya han votado en Estados Unidos

Primer día de votación anticipada para la elección presidencial estadounidense, en State Farm Arena en Atlanta, Georgia (EE.UU.), este 12 de octubre de 2020. EFE/John Amis

Washington, 13 oct (EFE).- Unos 11,3 millones de estadounidenses han votado ya en 38 de los 50 estados del país cuando faltan 21 días para la elección presidencial, según el Proyecto Elecciones EE.UU. que dirige Michael McDonald, profesor de la Universidad de Florida.

De acuerdo con este proyecto, este año habrá casi 240 millones de personas habilitadas para votar pero no todas ellas están registradas para hacerlo, y muchas no participan en las votaciones.

En la anterior elección presidencial, hace cuatro años, hubo 138,8 millones de votos, esto es aproximadamente el 60 % del contingente de votantes habilitados.

El depósito de votos de ciudadanos registrados como demócratas supera en número a los votos de electores registrados como republicanos, pero McDonald advirtió de que "el fuerte voto demócrata a esta altura no debería ser un indicio de que (el candidato demócrata Joe) Biden ha ganado la elección".

"Pero, sí, los números lucen muy buenos para Biden", añadió.

"Su campaña debe estar complacida dado que pueden aprovechar los votos ya obtenidos para enfocarse de manera más eficiente entre los simpatizantes que no han votado todavía. Sin embargo, es muy probable que los republicanos concurran masivamente a votar personalmente", indicó McDonald.

La pandemia de la COVID-19 llevó este año a una mayoría de los estados del país a ofrecer la opción del voto anticipado que se ha abierto ya para la concurrencia personal del votante a los puestos electorales.

Otras dos opciones, que requieren que el votante solicite una boleta oficial de sufragio en la oficina electoral de su distrito, son el depósito del voto en urnas especiales y el envío por correo.

El presidente Donald Trump repudia y ha señalado, sin pruebas, que esta alternativa es susceptible al fraude.

El Proyecto Elecciones EE.UU. detalló, asimismo, las boletas de votación y los sufragios depositados por adelantado para nueve estados (California, Florida, Iowa, Maryland, Carolina del Norte, Oklahoma, Pennsylvania y Dakota del Sur), que indican la filiación partidaria de las boletas solicitadas y las depositadas.

En esos nueve estados, de los 22,4 millones de demócratas que solicitaron las boletas de votación, ya 2,8 millones las devolvieron (12,6 % de ellos).

En los mismos estados 13,1 millones de republicanos pidieron las boletas de votación y las han devuelto 1,9 millones (9 %).

"En las próximas semanas puede haber un cambio en la dinámica del voto anticipado", indicó McDonald. "Algunos estados que han estado enviando por correo las boletas abrirán la votación anticipada, en persona, esta semana. Algunos de estos estados tienen registro de la afiliación partidaria".

"Pero aún si el voto anticipado, en persona, llega a ser más republicano que lo habitual, aún espero que los demócratas dominen la combinación del voto por correo y el voto anticipado, en persona, debido al número enorme de demócratas que votan por correo", añadió.