Ucrania logra su 1er triunfo sobre España en la historia

KIEV, Ucrania (AP) — España sufrió una derrota sin precedente. Alemania tampoco consiguió el resultado que esperaba.

Viktor Tsygankov anotó poco después de ingresar en la cancha en el segundo tiempo, y Ucrania superó el martes 1-0 a España en la Liga de Naciones.

Fue el primer triunfo de la selección ucraniana frente a la Roja en la historia. Pese al tropiezo, España conservó el primer puesto del grupo.

"El resultado no puede engañarnos ni confundirnos, al menos a mí no me confunde, yo tengo la misma confianza en mi equipo”, consideró Luis Enrique en la conferencia de prensa. “Estoy seguro de que el pánico y de lo que se puede generar con este resultado puede perjudicar a mi equipo”.

Los casi 15.000 aficionados a quienes se permitió el ingreso en el Estadio Olímpico de Kiev festejaron ruidosamente después de que Tsygankov remeció las redes con un disparo desde fuera del área, tras un pase que le adelantó el capitán Andriy Yarmolenko para coronar un contragolpe a los 76 minutos.

Ucrania no había anotado siquiera un gol ante España en 17 años. Tsyngakov había ingresado en el encuentro 10 minutos antes.

Los españoles tuvieron las oportunidades más significativas de gol durante el cotejo, pero los locales aprovecharon su opción en las postrimerías para llevarse la victoria.

Pese a la derrota, España sigue en el primer puesto del Grupo 4, con siete puntos, luego que Alemania se resignó a un empate 3-3 frente a Suiza en el otro encuentro del grupo.

La selección germana tiene seis unidades, las mismas que Ucrania, mientras que Suiza marcha con dos.

Alemania respondió para igualar ante la selección helvética. Pero los locales tuvieron otra exhibición errática.

Mario Gavranovic anotó dos veces por los visitantes en Colonia. Suiza se fue al descanso con una ventaja de 2-1, luego de aprovechar la frágil defensiva y los pases desviados de los anfitriones.

A los 57, los suizos ganaban por 3-2, antes de que Serge Gnabry igualara a los 60.

“Si tienes la ventaja tres veces, puedes ganar el partido”, dijo el arquero suizo Yann Sommer. “Jugamos un primer tiempo muy bueno, obligamos a que los alemanes cometieran errores y fuimos eficaces, algo que no habíamos logrado en los partidos recientes. Al final, sigue siendo Alemania. Es malo que el resultado no nos haya ayudado, pues Ucrania ganó también. Realmente queríamos derrotar a Alemania esta noche”.

Este encuentro se realizó sin público en el graderío debido a las infecciones de coronavirus en la zona.

El mediocampista Toni Kroos jugó su partido número 100 con Alemania.

OTROS RESULTADOS

Malta superó 1-0 a Letonia. Consiguió su primer triunfo como visitante desde 2013.

Steve Borg logró el tanto de la victoria a los siete minutos del descuento del segundo tiempo.

San Marino cosechó su primer punto desde 2014, con un empate 0-0 en Liechtenstein, mientras que las Islas Faroe derrotó 2-0 a Andorra y Luxemburgo se impuso 2-1 como visitante en Montenegro.