Turquía/Grecia.- Alemania advierte de un "gran retroceso" en las relaciones entre Turquía y la UE

BERLÍN/ATENAS, 13 (DPA/EP)



El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha advertido este martes de que se está produciendo un "gran retroceso" en las relaciones entre Turquía y la Unión Europea después de que Ankara anunciara el reinicio de sus actividades de exploración en el Mediterráneo oriental.



En una rueda de prensa durante su viaje a Chipre, Maas ha destacado que la decisión del Gobierno turco es "lo contrario a una medida que sirva para construir confianza" entre los estados.



"El vaivén de Turquía entre la escalda de tensiones y la contención debe acabar ya mismo", ha aseverado el ministro desde Nicosia.



Aunque Maas no ha amenazado directamente con imponer sanciones, sí ha hecho referencia a la decisión de la UE que permitiría imponer este tipo de medidas más adelante.



Durante su visita, Maas se ha reunido con el presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, y el ministro de Exteriores, Nikos Christodoulides. Poco después, partió hacia Grecia, donde se ha encontrado con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y el ministro de Exteriores, Nikos Dendias.



Mitsotakis, por su parte, ha explicado al ministro alemán que las conversaciones con Turquía "no son posibles", según informaciones el diario heleno 'Katimerini'. "Obviamente no mantendremos conversaciones con Turquía bajo estas circunstancias", ha dicho.



Maas no tiene por el momento intención de viajar a Turquía para mediar en la disputa a pesar de que informaciones anteriores apuntaban a que se dirigiría a los tres países que se han visto afectados.



Turquía ha enviado de nuevo un buque a aguas en disputa con Grecia para realizar estudios sismológicos y buscar hidrocarburos, un movimiento defendido como un "derecho" desde Ankara pero percibido como una "amenaza" desde Atenas, que ha buscado en estas últimas semanas el respaldo del resto de socios de la Unión Europea.



La Armada turca ha informado del despliegue del 'Oruc Reis' hasta el 22 de octubre en una zona situada entre las islas de Castelórizo y Rodas, después de retirar el barco en septiembre para dar una oportunidad al diálogo con Grecia. Turquía ya avisó entonces de que reanudaría la actividad si no había avances.



En este sentido, el Ministerio de Exteriores turco ha recalcado en un comunicado que el 'Oruc Reis' "ha reiniciado sus actividades de exploración donde las dejó" y ha manifestado que estas tareas "se llevan a cabo totalmente en la plataforma continental turca".