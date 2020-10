"The West Wing" cambia la política ficticia por la real

FOTO DE ARCHIVO: El elenco y el equipo de "The West Wing" muestran todos sus numerosos premios Emmy en la 54ª entrega anual de los premios Emmy en Los Ángeles, EEUU, 22 septiembre 2002. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 13 oct (Reuters) - Catorce años después de que el drama político de televisión "The West Wing" cerrara su set de la Casa Blanca, el programa volverá con su versión idealizada de un presidente estadounidense y una misión: lograr que la gente vaya a votar en las elecciones del 3 de noviembre para elegir a uno real.

Martin Sheen -quien interpretó al presidente demócrata Jed Bartlet en la serie- se reunirá con su equipo de la ficción sobre la Casa Blanca integrado por Bradley Whitford, Allison Janney, Rob Lowe, Dule Hill, Janel Maloney y Richard Schiff en un especial para promocionar la votación.

"Un Especial de la Casa Blanca para Beneficiarnos Cuando Todos Votamos", que se emitirá el jueves por HBO Max, es una representación teatral de un episodio de 2002, llamado "Hartsfield's Landing", en el que el cerebral Bartlet juega al ajedrez con sus colaboradores mientras espera los resultados de una elección primaria estatal y lidia con una crisis que se avecina en Taiwán.

El creador de "West Wing" Aaron Sorkin dijo que fue elegido "porque el episodio terminaba con un sentimiento que queríamos que tuviera la audiencia. Un sentimiento sobre la votación".

Si bien Sorkin no escribió ninguna actualización del guión, personajes como el expresidente Bill Clinton, la exprimera dama Michelle Obama y el creador del musical "Hamilton" Lin-Manuel Miranda aparecerán durante los cortes comerciales "dando información sobre la votación, derribando algunas falsedades sobre la votación, y haciéndolo con su propio estilo", contó.

Sorkin declaró que creía firmemente en el poder influyente de las películas y la televisión para dar forma a las ideas, pero dijo que "The West Wing" no sería diferente si lo escribiera en el entorno político actual.

"De lo que siempre trató el programa fue sobre un drama en el lugar de trabajo ambientado en un lugar de trabajo muy interesante", señaló el autor.

"En nuestra cultura popular, nuestros líderes electos son retratados como maquiavélicos o como tontos. Así que pensé, ¿qué pasaría si hubiera un programa en el que estas personas tienen tantas confianza y dedicación como los médicos y enfermeras en un programa de hospital o de abogados en un drama legal?".

"The West Wing" terminó su séptimo año en 2006 después de ganar más de 20 premios Emmy. El especial fue grabado como una obra de teatro en una sala vacía de Los Ángeles bajo las recomendaciones sanitarias por el coronavirus.

La estrella de "This Is Us" Sterling K. Brown asume el papel de jefe del gabinete Leo McGarry tras la muerte del actor John Spencer en 2005.

"Fue conmovedor tener a todos juntos de nuevo", comentó el director Thomas Schlamme. "Lo que me sorprendió fue la rapidez con la que estos actores volvieron a sus personajes".

(Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Lucila Sigal)