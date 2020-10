PRINCIPALES NOTICIAS

MUNDO VIRUS: Drásticas medidas en Inglaterra por pandemia mientras China hace pruebas masivas

EEUU ELECCIONES: A la zaga de Biden, Trump enciende los motores en una trepidante gira por EEUU

NOBEL ECONOMÍA: Estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson ganan el Premio Nobel de Economía

-- MUNDO VIRUS

LONDRES:

Drásticas medidas en Inglaterra por pandemia, mientras China hace pruebas masivas

Con los hospitales al borde de la saturación, Inglaterra reforzó el lunes sus medidas contra la pandemia de covid-19, mientras China realiza pruebas masivas de detección del coronavirus en una ciudad de nueve millones de habitantes.

LONDRES:

Liverpool, primera zona de Inglaterra en "muy alta" alerta por la pandemia

Liverpool y alrededores, con 1,5 millones de habitantes, será la primera zona de Inglaterra en entrar en nivel "muy alto" de alerta contra el coronavirus, anunció el lunes Boris Johnson, al presentar un nuevo sistema de restricciones que provocó resistencia a nivel local.

BRISBANE, Australia:

El coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días en algunas superficies (estudio)

El coronavirus que causa el covid-19 puede sobrevivir en superficies como billetes bancarios o teléfonos hasta 28 días con temperaturas bajas y en la oscuridad, según un estudio de la Agencia Nacional de Ciencias de Australia.

NUEVA YORK:

El automóvil vuelve a reinar en Nueva York ante temor a la covid en transporte público

Los neoyorquinos tratan de escapar del transporte público para evitar contagiarse del coronavirus, y se han lanzado a comprar automóviles impulsando el mercado de los coches de segunda mano, lo que aleja las esperanzas de reducir el tráfico en la Gran Manzana.

-- EEUU ELECCIONES

WASHINGTON:

"Me siento poderoso", dice Trump en regreso al ruedo electoral tras covid-19

Ausente diez días por la covid-19, el presidente Donald Trump volvió este lunes a la palestra de la campaña electoral en Florida, asegurando que está en "plena forma" a tres semanas de los comicios que lo medirán al demócrata Joe Biden.

BALLINA, Irlanda:

Los antepasados de Joe Biden en Irlanda apoyan "al máximo" al demócrata

A casi 5.000 kilómetros al este de la Casa Blanca, allende el oceáno Atlántico, un gran retrato del candidato demócrata Joe Biden ocupa casi toda una pared exterior de la vivienda de sus antepasados en Ballina, en la costa oeste de Irlanda.

WASHINGTON:

Cambridge Analytica ya no está pero las campañas de Biden y Trump emplean otros métodos

Cambridge Analytica ya no existe pero sus métodos persisten en la carrera a la Casa Blanca."Su voto anticipado no ha sido registrado", dice un texto con un enlace a más información. Otros mensajes avisan a los votantes que no están registrados u ofrecen información no verificado sobre un oponente político.

-- NOBEL ECONOMÍA

ESTOCOLMO:

Dos estadounidenses ganan el Nobel de Economía por su búsqueda de la subasta perfecta

El Premio Nobel de Economía fue atribuido este lunes a los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson, dos expertos en subastas "perfectas" cuyo trabajo innovador fue utilizado en particular para la asignación de frecuencias de telecomunicaciones.

ESTOCOLMO:

OTRAS NOTICIAS EN EL MUNDO

-- AMÉRICA

CALI, Colombia:

Disturbios, marcha multicolor y polleras "cholas" en protestas del 12 de octubre en Latinoamérica

Indígenas de Chile y Colombia exigieron el lunes la reivindicación de su derecho ancestral sobre la tierra y el fin de la violencia, mientras mujeres bolivianas tomaron por asalto una estatua de Isabela la Católica para vestirla de "chola" y protestar contra cánones de belleza y comportamiento europeos impuestos.

(indígenas manifestaciones Bolivia Chile Colombia Latam España, Síntesis, 600 palabras - Ya transmitida)

WASHINGTON:

Senado de EEUU revela sus divisiones ante jueza nominada por Trump a la Corte Suprema

El proceso de confirmación de la jueza Amy Coney Barret, nominada por Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, se abrió el lunes en el Senado con un diálogo de sordos entre republicanos y demócratas a 22 días de las elecciones y en plena pandemia.

MÉXICO:

Mexicanos buscan en la Santa Muerte un conjuro contra la pandemia

Con las manos elevadas hacia el cielo, devotos mexicanos rezan frente a una descomunal estatua de la Santa Muerte, una calavera a la que ahora piden protección frente al coronavirus y su azote económico.

CIUDAD DE PANAMÁ:

Comisión panameña para identificar víctimas de invasión de EEUU se queda sin fondos

La comisión panameña que investiga la invasión estadounidense de 1989 tendrá que detener por falta de fondos los trabajos de identificación de los restos encontrados este año en un cementerio de la capital, lo que ha generado angustia entre los posibles familiares de las víctimas.

Por Juan José RODRÍGUEZ

(justicia derechos política Panamá EEUU, Enfoque, 660 palabras - Ya transmitido)

-- EUROPA

BRUSELAS:

La UE abrió la puerta a sanciones contra Rusia por el caso Navalni

Los cancilleres de la Unión Europea (UE) abrieron el lunes la puerta a la adopción de sanciones contra funcionarios de Rusia, por el envenenamiento del líder opositor Alexéi Navalni con utilización del agente nervioso Novichok.

MINSK:

Policía bielorrusa amenaza con usar armas de fuego para controlar a manifestantes

La policía bielorrusa amenazó el lunes con recurrir a armas de fuego para sofocar la protesta en el país, mientras que la Unión Europea se apresta a sancionar al presidente Alexander Lukashenko por la represión del movimiento contestatario.

(Bielorrusia manifestaciones política policía, Nota Central, Actualización, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

ANKARA:

Turquía vuelve a enviar al Mediterráneo el buque en el centro de las tensiones con Grecia

Turquía volvió a enviar el lunes un barco de exploración al Mediterráneo oriental, una acción que puede reavivar la crisis con Grecia, que denunció una "amenaza dirborrecta a la paz".

Por Raziye AKKOC

(Turquía Grecia diplomacia política gas, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya transmitida)

VIDEO, FOTOS ARCHIVO

VARSOVIA:

Desactivación de una bomba de 5 toneladas de la II Guerra Mundial en Polonia

Buzos artificieros de la marina polaca iniciaron este lunes una operación inédita de desactivación de una de las mayores bombas de la Segunda Guerra Mundial, descubierta en el fondo de un canal de navegación, en el noroeste de Polonia, lo que provocó la evacuación de cientos de habitantes.

ATENAS:

Tribunal griego rechaza atenuantes en juicio contra partido neonazi Amanecer Dorado

La justicia griega rechazó este lunes todas las circunstancias atenuantes susceptibles de aliviar las penas de prisión que enfrentan los dirigentes del partido neonazi Amanecer Dorado, hallados culpables la semana pasada de "dirección de una organización criminal".

-- ASIA

STEPANAKERT, Azerbaiyán:

Rusia reclama una aplicación "estricta" de la tregua en Nagorno Karabaj

Las fuerzas separatistas armenias de Nagorno Karabaj y el ejército azerbaiyano seguían combatiendo este lunes pese a una tregua humanitaria, negociada con mediación de Rusia, que instó a los beligerantes a respetarla "estrictamente".

OTUZIKILER, Azerbaiyán:

Los refugiados de Azerbaiyán bajo el terror de los bombardeos

El sonido de los obuses se escucha a los lejos, desde las montañas de Nagorno Karabaj, mientras que Gultekin Rajimova lava tres pequeñas camisas en un recipiente oxidado. Ella huye de los combates entre las fuerzas azerbaiyanas y armenias.

DUSAMBÉ:

Presidente de Tayikistán reelecto con 90% de los votos

El presidente de Tayikistán, Emomali Rakhmon, fue reelecto con más del 90% de los votos, según resultados preliminares anunciados este lunes, manteniéndose en el poder de esta pobre antigua república soviética de Asia central, que dirige desde 1992.

(Tayikistán política elecciones, Nota Central, 500 palabras - Ya transmitida)

-- ÁFRICA

CONAKRY, Guinea:

Tiempos duros para los prodemocracia en África Occidental en vísperas de un ciclo electoral

Millones de africanos occidentales están llamados a las urnas para elegir presidente de aquí a finales de 2020, ante la inquieta mirada de los defensores de la democracia que se alarman de un retroceso en una parte del continente considerada antes como pionera en la materia.

MINEBBWE, República Democrática del Congo:

Minembwe, enclave tutsi en República Democrática de Congo inflama resentimiento contra Ruanda

Sentados al fondo de un valle aislado, las mujeres a la izquierda y los hombres a la derecha de un féretro de madera, 500 personas asisten a los funerales de Bonaventure Kinyegeria, un ganadero asesinado por milicianos el 6 de octubre cerca de Minembwe, en el este de la República Democrática de Congo.

-- ORIENTE MEDIO

HASSAKE, Siria:

El lejano sueño de volver para los kurdos de Siria, un año después de la ofensiva turca

En sus cinco meses de vida, la hija de Wadha Sharmoukh solo ha conocido la vida bajo una tienda, en uno de los campos que acogen a decenas de miles de kurdos que hace un año fueron expulsados de sus pueblos del norte de Siria cuando Turquía, apoyada por sus socios sirios, arrebató este territorio a las fuerzas kurdas.

-- ECONOMÍA

WASHINGTON:

FMI negociará nuevo programa crediticio con Argentina en noviembre

El FMI anunció el lunes que prevé enviar una nueva misión a Argentina a mediados de noviembre para "iniciar discusiones sobre un nuevo programa de ayuda" para tratar de sacar al país de su profunda crisis económica y social.

WASHINGTON:

China consolida su posición como principal acreedor de los países pobres

China ha consolidado en gran medida en los últimos años su posición como el principal acreedor de los países pobres, muy por delante de Japón, informó el lunes el Banco Mundial (BM) que lamentó que el país aún no participe en la moratoria de la deuda.

(BM deuda pandemia FMI G20 economía China, Nota, 450 palabras, Ya transmitida)

PARÍS:

Sin acuerdo internacional sobre impuesto a grandes grupos digitales este año

Los 137 países que negocian bajo el paraguas de la OCDE fracasaron en llegar a un acuerdo sobre un impuesto a las grandes empresas del sector digital antes de finales de 2020, el plazo que les había fijado el G20, lo que podría reanimar una "guerra comercial" en plena pandemia.

LONDRES:

El español Alex Cruz deja la dirección de British Airways en plena crisis sanitaria

El español Alex Cruz, consejero delegado de British Airways desde abril de 2016, dejará el cargo "con efecto inmediato", informó el lunes el International Airlines Group (IAG), surgido de la fusión en 2011 de esta aerolínea británica y la española Iberia.

BERLÍN:

El euro digital, una opción favorecida por la pandemia

¿Los europeos utilizarán algún día euros digitales? Para tomar una decisión, el Banco Central Europeo (BCE) lanza este lunes una consulta pública y una serie de tests.

-- SOCIEDAD

GINEBRA:

El cambio climático, principal responsable de la duplicación de catástrofes naturales en 20 años

El cambio climático es el principal responsable de la duplicación de catástrofes naturales en el mundo en los últimos veinte años, que mataron a más 1,2 millones de personas, indicó este lunes la ONU.

La mayor expedición en el Ártico lanza grito de alarma sobre la banquisa

La mayor expedición enviada al Polo Norte regresó a Alemania este lunes, tras constatar las graves consecuencias del cambio climático en el Ártico y la amenaza que planea sobre la banquisa, que podría "desaparecer" en verano.

PARÍS:

El Ártico, una región estratégica muy codiciada

KASUKABE, Japón:

El "Partenón" subterráneo que protege Tokio de las inundaciones

El "Partenón" subterráneo, un complejo de hormigón de dimensiones faraónicas diseñado para proteger Tokio y sus alrededores de las inundaciones, podría ser cada vez más necesario a medida que se acelera el cambio climático, según los expertos.

