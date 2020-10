Osasuna, el abuelo de la Liga

El defensa del Osasuna Oier SanJurjo. EFE/ Biel Aliño/Archivo

Pamplona, 13 oct (EFE).- Osasuna, con un promedio de edad de 29'1 años es el equipo de LaLiga Santander con la media de edad más alta del campeonato.

Según Transfermarkt, la entidad navarra supera en este aspecto al recién ascendido Elche, y también al Eibar, ambos con una media de edad de 28,8 años en sus plantillas. En el otro lado de la balanza se sitúan el Barcelona (25,2), el Valencia (25,5) y la Real Sociedad (25,7).

Dentro de Osasuna, Rubén Martínez, con 36 años, es el jugador más veterano de la plantilla, seguido del capitán Oier Sanjurjo (34) y de Enric Gallego, delantero que tiene las mismas primaveras que el número seis rojillo.

A esta veteranía y experiencia que aportan estos jugadores se añade la juventud, el desparpajo y la ilusión que aportan otros como Kike Barja (23), Juan Pérez (24) o Nacho Vidal (25).

De los 22 deportistas rojillos contabilizados por la famosa página web, hay 9 futbolistas con 30 años o más, 11 entre 25 y 30, y 2 con menos de 25.

Al técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate le gusta contar con jugadores veteranos como Oier, Roberto Torres (31), Íñigo Pérez (32), Adrián (32) o Roncaglia (33), a la vez que también echa mano de futbolistas más jóvenes como Rubén García (27), Darko (28) o Calleri (27).

La famosa base de datos ha dejado de clasificar en esta media a los casos particulares de jugadores como Jon Moncayola, Chimy Ávila y Brandon Thomas, no incluidos en ese ranking por diversas razones

La decisión sobre Moncayola se debe al límite salarial. Tener ficha del segundo equipo facilita a Osasuna no verse con problemas para salvar esta cuestión. El año pasado ocurrió lo mismo con Estupiñán en Osasuna o con Rodrygo Goes en el Real Madrid.

Por su parte el delantero balear Brandon tiene su licencia dada de baja, puesto que, debido a su lesión de larga duración, en ningún caso podría jugar antes de la apertura del siguiente periodo de inscripción (enero), así que tampoco computa en esta media de edad.

Algo parecido ocurre con Chimy Ávila. El argentino se lesionó en pretemporada, pero no será hasta enero cuando se decida darle de alta a ambos jugadores si el club considera que tiene opciones de jugar en la recta final de campaña.

La edad media de la Liga española es de 27,4 años, mientras que en la Premier League es de 26,6, en la Serie A de 26,8, en la Bundesliga de 25,4 y en la Ligue 1 de 25,2 años.

De cara a la temporada de su centenario, Osasuna cuenta con una plantilla con nombres nuevos que aportarán frescura a un grupo de veteranos que dotó al equipo del carácter y la experiencia necesarios para competir en un campeonato tan complicado como es LaLiga Santander. E