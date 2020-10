Os descubrimos a Claudia, nueva novia de Miguel Ángel Silvestre, que confirma en EXCLUSIVA la relación con el actor

01/10/2020 Claudia, nueva ilusión de uno de nuestros solteros de oro, Miguel Ángel Silvestre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Recientemente, la revista Hola publicaba que uno de nuestros solteros de oro vuelve a tener el corazón ocupado. Nos referimos nada más y nada menos que a Miguel Ángel Silvestre, el actor que lleva haciéndonos suspirar desde que protagonizó "Sin tetas no hay paraíso" hace ya la friolera de doce años. Muy discreto con su vida privada, lo cierto es que son muy pocas las mujeres con las que se le relaciona o con las que expone abiertamente su amor. Este verano, el intérprete confesaba públicamente que estaba soltero y que su amor aún no tenía nombre, pero lo cierto es que ahora está viviendo uno de sus mejores momentos personales ya que ha conocido a una persona que le ha hecho creer de nuevo en el amor.



Se llama Claudia, tiene 24 años, es madrileña y trabaja en el departamento de Comunicación Digital de Ágatha Ruiz de la Prada. Y es que la joven tiene muchos conocimientos de moda y quién mejor que la diseñadora más internacional de nuestro país para aprender de ella.



En esta ocasión hemos podido ver a Claudia con sus amigas disfrutando de la noche madrileña en pleno centro de Madrid y sin la compañía de su amado, Miguel Ángel Silvestre. Muy avergonzada por convertirse en objetivo de la prensa, la joven confirma ilusionada y entre risas su romance con el atractivo actor.



- CHANCE: Bueno Claudia, ¿qué tal?



- CLAUDIA:(Se tapa la cara) muy bien, muy bien



- CH: ¿Con Ágatha qué tal?



- CLAUDIA: Bien, es encantadora, la amo y trabajar con ella... he aprendido mucho. A mi me gusta mucho el color y tal.



- CH: ¿Y qué tal llevas verte en las revistas con Miguel Ángel?



- CLAUDIA: Pues muy mal, muy mal, como veis no sé ni qué hacer



- CH: ¿Sois novios o amigos?



- CLAUDIA: (Se ríe) No, nada



- CH: ¿Y esas imágenes que han salido abrazados?



- CLAUDIA: Pues vinimos aquí un momento y nos hicieron fotos, yo que sé, somos amigos, me cae genial



- CH: ¿Y cómo surgió ese amor?



- CLAUDIA: Yo que sé, la vida que...