Maas: ya es hora de que Turquía contribuya al diálogo en el Mediterráneo

EFE/EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Nicosia, 13 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, insistió este martes en Nicosia en que las disputas en el Mediterráneo Oriental sólo pueden resolverse a través del diálogo y destacó que "ya es hora" de que Turquía contribuya a ello.

"Ahora depende de Turquía crear las condiciones y la atmósfera necesarias para que las conversaciones exploratorias puedan finalmente tener lugar sin más desafíos", dijo Maas tras la reunión con su homólogo chipriota, Nikos Jristodulidis.

Maas se encuentra en una gira relámpago por Chipre y Grecia con vistas al Consejo Europeo del próximo jueves, donde no se excluye que Atenas o Nicosia planteen la imposición inmediata de sanciones contra Turquía, tras las nuevas provocaciones del Gobierno de Ankara en aguas del Mediterráneo oriental.

En principio tenía previsto viajar también a Ankara el miércoles, pero este viaje ha sido finalmente cancelado, al parecer por la decepción del Gobierno alemán ante los nuevos actos provocativos de Ankara.

El ministro de Exteriores chipriota, Nikos Jristodoulidis, cuyo Gobierno desempeñó un papel duro en el última cumbre al vincular su apoyo a medidas contra Bielorrusia a que también se impongan contra Turquía, evitó decir si Nicosia reclamará ahora sanciones inmediatas.

"Lo que nos interesa no es si se adoptarán sanciones, lo que nos interesa es ver cómo se enfrentan unos actos cuya ilegalidad nadie pone en duda en la Unión Europea", dijo.

En principio, la UE ha dado a Turquía hasta diciembre para evitar las sanciones, siempre y cuando muestre una actitud constructiva.

Desde que asumió la presidencia de turno de la Unión Europea (UE) en julio pasado, el Gobierno alemán ha hecho varios esfuerzos, hasta ahora en vano, por desactivar la crisis que enfrenta a Chipre y Grecia con Turquía por la delimitación de zonas marítimas y búsqueda de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental.

El jefe de la diplomacia alemana hizo hincapié en que los últimos movimientos del buque turco explorador sísmico Oruc Reis "en áreas en disputa son lo contrario de una medida de confianza como nosotros la concebimos".

El buque explorador había regresado hace un mes a Turquía, pero el Gobierno de Ankara lanzó el domingo por la noche un nuevo aviso a navegantes alertando de una nueva exploración en aguas cercanas a la isla de Kastelórizo.

Maas recalcó que "si este buque lleva a cabo nuevas exploraciones de gas natural en las áreas marítimas en disputa, será un golpe realmente serio para los esfuerzos de desescalada en el Mediterráneo oriental, en particular de Alemania, y para el futuro desarrollo de las relaciones euro-turcas".

El ministro alemán hizo también referencia a la decisión turca de reabrir -contra las resoluciones de la ONU- el barrio costero de Varosha, área que lleva 46 años sellada como zona militar en el norte de Chipre.

"Fue un paso completamente innecesario y provocador que contradice los esfuerzos actuales para reducir la tensión", sostuvo.

El Gobierno griego, por su parte, desanduvo hoy los pasos de acercamiento de las últimas semanas, en que se había perfilado que retomaría en breve los contactos exploratorios con Turquía, suspendidos oficialmente en 2016,

El Portavoz del Gobierno, Stelios Petsas, excluyó la posibilidad de retomar el diálogo mientras el buque explorador sísmico Oruc Reis siga navegando en las cercanías de la isla griega de Kastelórizo.