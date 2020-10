Los 49ers confirman que Sherman ha sufrido un retroceso en su recuperación

Richard Sherman (i). EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Santa Clara (California, EE.UU.), 12 oct (EFE).- Otra mala noticia recibieron este lunes los 49ers de San Francisco con el parte médico en el que se mantenía al esquinero titular Richard Sherman en la lista de lesionados tras sufrir un retroceso en su recuperación.

Los 49ers, que han mostrado todo tipo de problemas en el juego defensivo, tendrán que esperar, al menos una semana más, antes que puedan contar con Sherman.

El entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, declaró que Sherman, quien ha estado en la lista de lesionados desde la Semana 2 por un problema en la pantorrilla, no regresará a entrenar esta semana como se tenía programado, tras sufrir algunos problemas con la pierna derecha la semana pasada.

El veterano mariscal de campo Ryan Fitzpatrick, de los Dolphins de Miami, destrozó ayer, domingo, a la mermada secundaria de los 49ers en el partido que ganaron a domicilio por 17-43.

Fitzpatrick lanzó para 350 yardas y tres touchdowns ante un grupo que no cuenta con Sherman, Emmanuel Moseley (conmoción), y K'Waun Williams (torcedura de rodilla).

San Francisco inició como titular a Brian Allen, quien fue promovido de la escuadra de entrenamientos el pasado sábado para jugar del otro lado de Jason Verrett ante los Dolphins.

Aunque Sherman y Williams seguirán en la lista de lesionados esta semana, Shanahan expresó optimismo en que Moseley podría estar de regreso para el duelo del domingo por la noche ante Los Angeles Rams.

Shanahan también analizó la derrota ante los Dolphins y dijo que el mariscal de campo titular Jimmy Garoppolo estaba con molestias tras regresar de la torcedura de tobillo.

El pasador jugó la primera mitad y batalló hasta que Shanahan decidió enviarlo a la banca para que C.J. Beathard iniciara el tercer cuarto.

Esta semana, los 49ers serán cautelosos con Garoppolo antes de decidir si está en condiciones de jugar ante los Rams.

Mientras que el liniero Kwon Alexader fue la única nueva adición del lunes a la ya larga lista de lesionados de los 49ers luego de sufrir una torcedura de tobillo, de la cual, el equipo aún no conoce la gravedad.