La Marina polaca inicia una difícil desactivación de una bomba de la II Guerra Mundial en el Báltico

EFE/EPA/MARCIN BIELECKI

Berlín, 13 oct (EFE).- Equipos de submarinistas de la Marina polaca realizan las tareas previas para la desactivación de una bomba de la II Guerra Mundial de varias toneladas localizada en un puerto del Báltico.

Los trabajos propios de los artificieros, que se prevé se prolonguen varios días, se iniciarán el miércoles, según la televisión polaca tnv24. Ya desde ayer se realizan tareas previas en el puerto de Swinoujscie, fronterizo con la isla alemana de Usedom, para tratar de liberar de arena el artefacto, a unos 12 metros de profundidad.

Debido a esas medidas, se ha interrumpido el tráfico de ferris por el puerto de esa ciudad polaca. Las autoridades locales recomiendan a los viajeros que a diario cruzan la frontera por ese punto, en ambos sentidos, que se desvíen por el de Kolbaskowo, dadas las restricciones de tráfico.

El artefacto es una de las llamadas "bombas dormidas" desde la II Guerra Mundial. Fue lanzado por las fuerzas aéreas británicas en esa zona del Báltico, donde el ejército alemán tenía posiciones estratégicas.

Medios británicos, citados por esa televisión polaca, estiman que se trata de una bomba del tipo "Tallboy", de seis metros de largo y un metro de diámetro, con un peso estimado en 5,4 toneladas.

El artefacto quedó hundido a 12 metros de profundidad y fue descubierto en septiembre durante unas tareas submarinas en la zona.

Antes de procederse a su desactivación deberá liberarse de la arena que cubre el aparato, lo que se calcula no ocurrirá hasta mañana. A partir de ahí se procederá a separar los explosivos del detonador, que se tratará de explosionar luego de manera controlada.

La operación se realiza bajo fuertes medidas de seguridad, ya que no se descarta que, tras más de 70 años bajo el agua, haya algún tipo de reacción química no evaluable.

Unos 750 vecinos de la zona han sido evacuados. Swinoujscie es una ciudad portuaria situada en un estrecho brazo de tierra que comunica con la isla alemana de Usedom, entre aguas del Báltico y el llamado lago interior de Szczecin que marca frontera con el país vecino.

Swinoujscie fue profusamente bombardeada por la aviación aliada hacia el final de la II Guerra Mundial y hasta la caída del nazismo. Se estima que en marzo de 1945 los aliados arrojaron 1.600 bombas sobre esa zona.