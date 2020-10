La economía mundial sale lentamente del abismo provocado por la pandemia

Washington, 13 Oct 2020 (AFP) - Un nuevo plan de estímulo en Estados Unidos aumentaría fuertemente su crecimiento y tendría beneficios para la economía mundial devastada por la pandemia, en particular para Canadá y México, opinó el martes la economista jefe del FMI en entrevista con la AFP.Gita Gopinath señaló que un paquete de reactivación estadounidense del orden de la Ley CARES, aprobada en marzo por unos 2,2 billones de dólares, aumentaría el crecimiento de la primera economía del mundo en dos puntos porcentuales el próximo año, por encima del 3,1% de aumento del PIB previsto actualmente.El FMI publicó el martes su último reporte de "Perspectivas de la economía mundial" (WEO), que prevé una contracción del PIB global de 4,4% este año y un crecimiento de 5,2% en 2021.Esta previsión, ligeramente mejorada en comparación con el pronóstico de junio, refleja que la caída en el segundo trimestre "fue terrible, pero menos terrible de lo que esperábamos", dijo Gopinath.Pero con el virus aún propagándose, la recuperación es lenta, en tanto sectores como el entretenimiento y el turismo continúan deprimidos. "El factor número uno es poner fin a la crisis de salud", subrayó Gopinath.Pero enfatizó que un gran salto en la economía de Estados Unidos devolvería al país a los niveles anteriores a la crisis en 2021 en lugar de 2022. - Ventajas para socios del T-MEC -Esto también tendría "beneficios significativos para el mundo", con repercusiones inmediatas para Canadá y México, socios de Estados Unidos en el acuerdo de libre comercio de Norteamérica T-MEC, señaló.Actualmente, el gobierno de Donald Trump y la oposición demócrata negocian un nuevo paquete de ayuda.La Cámara Baja controlada por los demócratas aprobó ya la llamada Ley HEROES de 2,2 billones de dólares, que el Senado no aceptó. La semana pasada Trump elevó su propuesta a 1,8 billones de dólares, pero la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la calificó de "insuficiente".Estados Unidos inyectó unos 3 billones de dólares a su economía en las primeras semanas de la pandemia, lo cual evitó que la recesión fuera tan severa. El FMI anticipa ahora una caída del PIB de 4,3% en 2020, mejor que la contracción de 8% estimada en junio. Gopinath sostuvo que el pronóstico actual no tiene en cuenta un nuevo plan de ayuda. - Mantener el apoyo -Pero aún con las mejoras en la perspectiva global "todavía estamos en una crisis profunda, sigue siendo la peor recesión desde la Gran Depresión", recordó Gopinath.Agregó que la economía global continúa "muy por debajo de los niveles previos a la pandemia" y que los daños persistirán por varios años. Al presentar el reporte WEO, Gopinath señaló que sin la recuperación en China, que se pronostica que se expandirá un 1,9% este año y un 8,2% el próximo, la economía global se contraería nuevamente en 2021. China, donde apareció el nuevo coronavirus a fines de 2019, será el único país que crezca este año.La funcionaria del FMI volvió a insistir en que los gobiernos deben seguir respaldando a los trabajadores y a las empresas, aunque advirtió que eso se hará más difícil con el paso del tiempo."Pero si podemos terminar la crisis sanitaria antes, y podemos continuar brindando apoyo a los ingresos de los hogares, y podemos prevenir las bancarrotas excesivas y la destrucción de empleos, entonces podemos tener una recuperación algo más rápida", dijo.América Latina y el Caribe, la región del mundo más golpeada por la pandemia, llegó a la crisis con altos niveles de deuda y un crecimiento débil, y al igual que otros mercados emergentes, depende en mayor medida de las materias primas y el turismo, señaló. "Vemos una recuperación muy gradual en Latinoamérica, tomará hasta bien entrado 2023 volver apenas a los niveles (del PIB) de 2019", dijo.hs-dt/ad/mr -------------------------------------------------------------