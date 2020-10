La comunidad armenia protesta en Roma por la guerra de Nagorno Karabaj

EFE/EPA/ANGELO CARCON

Roma, 13 oct (EFE).- Un centenar de manifestantes se reunieron hoy frente al Palacio de Montecitorio, sede de la Cámara de Diputados en Roma para denunciar la guerra en Nagorno Karabaj, que calificaron como "un ataque armado sin precedentes" de Azerbaiyán con el apoyo de Turquía.

Convocados por asociaciones de armenios en Italia, ciudadanos armenios, simpatizantes y representantes políticos denunciaron la escalada de violencia, cubiertos con mascarillas con la bandera de Armenia, en cumplimiento de las normas anti Covid, pidieron paz y ayuda a la comunidad internacional.

"Estamos en el decimoquinto día de una guerra iniciada pero no declarada", dijo Sargis Ghazaryan, exembajador armenio en Italia al dirigirse a los asistentes, quien denunció "que cuenta con el apoyo militar de Turquía y miles de yihadistas de Siria y Libia".

Entre gritos de "Fuera Turquía de la OTAN", los manifestantes centraron sus críticas en el papel de este país en el conflicto que se ha desatado en esa región del Cáucaso, un conflicto "congelado" que desde el 27 de septiembre vive una nueva escalada de violencia.

"No combatimos contra Azerbaiyán, combatimos contra Turquía y excombatientes de ISIS", explicó a EFE Sargis, miembro de la asociación de Jóvenes Armenios en Roma que lleva en Italia cinco años.

En el acto se leyó un manifiesto que apeló a la Unión Europea a actuar en este conflicto que se remonta a los tiempos de la Unión Soviética y cuyas tensiones se reactivaban en julio hasta llegar al estallido que ha desembocado en la situación actual.

"Además de la amenaza militar, el pueblo armenio vuelve a ver en peligro su existencia, señaló el manifiesto, en alusión al genocidio armenio de 1915 a manos de los turcos.

Entre los representantes políticos se encontraba el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, quien no intervino en el acto, a diferencia de otros representantes de Forza Italia o la eurodiputada de la Liga Anna Bonfrisco, que equiparó la defensa de Armenia con la defensa de la cristiandad en Europa.