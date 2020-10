La brecha cambiaria en Argentina crece en medio de restricciones

Un hombre camina frente a una casa de cambio de divisas en Buenos Aires (Argentina). EFE/Fabián Mattiazzi/Archivo

Buenos Aires, 13 oct (EFE).- La brecha entre la cotización oficial del dólar estadounidense en Argentina y los valores que se operan en mercados alternativos ha escalado fuertemente desde las nuevas restricciones cambiarias impuestas en el país suramericano.

El precio de la moneda estadounidense para la venta al público en el estatal Banco Nación cerró este martes en 82,25 pesos por unidad, 25 centavos más que el pasado viernes (este lunes no hubo operaciones por ser festivo en Argentina).

En tanto, tras haber tocado el pasado viernes un máximo histórico de 167 pesos por unidad, el dólar en la plaza informal bajó hoy a 166 pesos.

A estos valores, la brecha entre la cotización oficial y el denominado "dólar blue" es del 101,8 %.

Esa diferencia era del 65,8 % a mediados de septiembre último, cuando el Banco Central dictó nuevas restricciones para el acceso a dólares.

El aumento de la brecha se explica sobre todo por el fuerte aumento del precio en la plaza informal, del 26,7 % desde el anuncio de los nuevos controles cambiarios, mientras que la apreciación del dólar en el mercado oficial minorista fue del 4,1 %.

El economista Gustavo Ber apuntó hoy que "las tensiones cambiarias no dan respiro" y transcurren "en medio de crecientes tensiones políticas y desequilibrios" macroeconómicos y advirtió que brechas superiores al 100 % "generan distorsiones que no resultan sustentables".

En tanto, el valor del dólar en el mercado oficial mayorista subió este martes 28 centavos, a 77,43 pesos por unidad.

Mientras, el valor del dólar de los mecanismos financieros para inversores más sofisticados registró hoy nuevos incrementos.

El denominado dólar "contado con liquidación" -CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street- avanzó un 2 %, para cerrar en 158,05 pesos por unidad.

Por su parte, el "dólar bolsa" o "dólar MEP" -que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlo y se venden en dólares- subió un 1,5 %, a 145,57 pesos por unidad.

Así, la brecha entre el dólar oficial mayorista y las cotizaciones financieras llega hasta el 104 %

"Los dólares financieros siguen en ascenso ante una mayor demanda por cobertura, con brechas ya superando el 100 %, y con operadores esperando próximas medidas en busca de reducir la adversa dinámica a raíz de riesgos asociados", señaló Gustavo Ber.

Las nuevas restricciones cambiarias fueron adoptadas en un escenario de pérdidas de reservas monetarias por demanda de dólares por parte de inversores.

Desde la imposición de las nuevas medidas, las reservas del Banco Central perdieron 1.467 millones de dólares, hasta cerrar el pasado viernes en 41.034 millones de dólares.

Para el economista Salvador Di Stefano "llegan días de mayor tensión" y "si el Gobierno no tiene un plan para prevenir lo que está sucediendo en el mercado, las tensiones serán más difíciles de manejar".

"Creo que los agentes económicos seguirán desprendiéndose de los pesos de manera acelerada, los depósitos en dólares seguirán cayendo, y no hay confianza para revertir este escenario", asevero.