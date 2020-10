Italia cierra restaurantes y locales a medianoche y prohíbe fiestas privadas

Una pareja se besa mientras centenares de turistas con mascarilla pasean por Roma. EFE/Massimo Percossi

Roma, 13 oct (EFE).- Italia obliga desde hoy a los restaurantes y locales a cerrar a medianoche o a las 21.00 horas si no tienen servicio de mesa y prohíbe las fiestas privadas y los partidos de aficionados de deportes de contactos para frenar el aumento de los contagios de coronavirus que se han disparado en las últimas semanas.

Estas son las medidas recogidas en un nuevo Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros (Dpcm) firmado esta madrugada ante el creciente aumento de casos en el país con una media de 5.500 diarios.

En un principio se pensó prohibir las reuniones en casa de más de seis personas, pero finalmente quedó en sólo una recomendación.

El nuevo decreto, emitido gracias al estado de urgencia que fue ampliado hasta el próximo 31 de enero, tiene una validez de 30 días.

Desde hoy se prohíben las fiestas en lugares públicos y discotecas, tanto al aire libre como en el interior, pero se pueden celebrar bautizos o bodas en restaurantes con 30 invitados como máximo.

Los bares, pubs, restaurantes, heladerías y pastelerías con servicio de mesa deberán cerrar a medianoche, los que no tengan esta posibilidad a las 21.00 horas, mientras que la entrega de comida a domicilio será posible incluso después de las 21.00 horas.

No se permiten los grupos delante de los restaurantes y locales con el fin de evitar las concentraciones de los jóvenes en las zonas de vida nocturna y considerada entre las mayores vías de contagio, pero también en los parques, en la calle y en las plazas.

Tampoco se permiten las excursiones escolares y las visitas guiadas.

Una de las medidas que más polémica provoca es la prohibición de los deportes de contacto como el fútbol y el baloncesto entre amigos, mientras que sí se permite ir al gimnasio.

Mientras que se continúa permitiendo máximo mil espectadores para los espectáculos deportivos en los estadios y 200 en los pabellones deportivos, con un límite del 15 por ciento del aforo.

Se recuerda, como ya aprobado en otro decreto hace unos días, la obligación de llevar siempre la mascarilla incluso al aire libre.

Se confirma, como indicó el Comité científico técnico, una reducción de la cuarentena a 10 días, respecto a los 14 días previstos hasta ahora, y una sola prueba negativa para salir del aislamiento o considerarse curado.

Algunos presidentes de las regiones como el de Veneto, Luca Zaia, pidieron que se cierren los colegios y se aplique la enseñanza a distancia para los estudiantes de los últimos años de educación secundaria, con el fin de reducir las aglomeraciones en los medios de transporte, pero el ministro de Educación, Lucia Azzolina se opuso totalmente, aseguran los medios italianos.

El decreto recomienda el teletrabajo a todas las empresas, pero sin la solicitud formal de aumentarlo del 50 al 70 por ciento, que era algo que se había previsto pero finalmente no fue aprobado.