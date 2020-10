Israel extenderá el confinamiento total cuatro días más. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su socio de Gobierno, Benny Gantz, acordaron extender hasta el domingo el confinamiento total, que expira mañana, pero no renovarán la ley de emergencia que limita las manifestaciones.

El cierre nacional sigue en vigor después de que el Gabinete de coronavirus israelí decidiera hoy retrasar hasta el jueves la aprobación del plan de desescalada por el alto número de contagios que todavía registra el país.

Con la ampliación del cierre, sigue prohibido alejarse a más de un kilómetro del domicilio y las instituciones educativas y toda actividad económica no esencial continuarán cerradas.

Sin embargo, no renovará las leyes de emergencia que introdujo limitaciones para los rezos y las protestas que afectan a las convocadas semanalmente para pedir la dimisión de Netanyahu por su juicio por corrupción y gestión de la pandemia.

Israel estudia actualmente un plan de desescalada gradual y por fases, a diferencia de la rápida reapertura que inició tras controlar la primera ola de coronavirus y que disparó las infecciones hasta situarle como el país con la mayor tasa de morbilidad del mundo.

Este segundo confinamiento tuvo que ser endurecido una semana después de entrar en vigor el pasado 18 de septiembre porque las infecciones superaron los 9.000 casos diarios.

En los últimos días, el país consiguió disminuir significativamente el ratio de positivos, de un cerca del 15% al 7%, sin embargo ayer volvió a registrar más de 3.000 contagios, una cifra todavía alta pese a la tendencia descendiente.

El Gabinete de coronavirus se volverá a reunir el jueves para estudiar el calendario de la reapertura y revisar el plazo del confinamiento extendido hasta el domingo a la medianoche.

Con una población de unos nueve millones de habitantes, Israel se acerca a los 300.000 positivos desde el inicio de la pandemia y ha registrado un total de 2.040 muertes.