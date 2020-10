Isabel Díaz Ayuso sorprende al Rey Felipe VI con su look más rockero

13/10/2020 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un moderno look otoñal EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ÓSCAR J.BARROSO / EUROPA PRESS



MADRID, 13 (CHANCE)



El Rey Felipe VI ha presidido esta mañana la entrega de la XIX Edición de los Premios Autónomo del Año. Una cita a la que, como presidenta de la Comunidad de Madrid, no ha querido faltar Isabel Díaz Ayuso, que una vez más nos ha sorprendido con su atrevido estilismo.



Lejos del traje sastre que muchas de nuestras políticas eligen para asistir a este tipo de eventos - de corte serio y sobrio - la popular ha optado por un moderno y rompedor look que a nadie ha dejado indiferente. Una falda corte evasé de piel marrón oscuro con un sencillo cinturón a juego, combinada con un top en el mismo tono y una cazadora de cuero de color caramelo para afrontar la bajada de temperaturas en la capital con la llegada del otoño.



Moderna, cómoda y con ese toque rockero con el que Isabel Díaz Ayuso se convierte en la protagonista del día en lo que a estilismos se refiere. Un look quizás algo informal para reunirse con el Rey Felipe VI y que, como en la presidenta de la Comunidad de Madrid suele ser habitual, cuenta con tantos detractores como seguidores.