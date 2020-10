Honduras niega que existan casos de reinfección de coronavirus en el país

Un grupo de personas espera en la morgue de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Humberto Espinoza/Archivo

Tegucigalpa, 13 oct (EFE).- La Secretaría de Salud de Honduras aseguró este martes que en el país no se reporta hasta ahora ningún caso confirmado de reinfección de coronavirus SARS-CoV-2, enfermedad que deja más de 84.000 contagios y 2.521 fallecidos en esta nación.

"Ante rumores infundados de que existen casos de reinfección por el virus del SARS-CoV-2 se aclara que hasta la fecha no existe información oficial ni científica de casos comprobados de reinfección por la COVID-19 en el país", indicó la institución en un comunicado.

Para confirmar científicamente un caso de reinfección es "fundamental realizar pruebas específicas de genotipificación", señaló la Secretaría de Salud.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos es el organismo encargado de realizar este tipo de pruebas, añadió.

La Secretaría de Salud indicó que realiza "acciones de coordinación" con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para iniciar la investigación de posibles reinfecciones en el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el CDC "no han declarado hasta la fecha de hoy casos de reinfección por el virus SARS-CoV-2", destacó.

"Continuamos investigando y aprendiendo la forma de comportamiento de este nuevo virus, por lo tanto, se recomienda a la población en general el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, como el uso permanente de mascarilla, lavado de manos o uso de gel constantemente, y el distanciamiento físico", explicó la entidad hondureña.

Esas medidas de bioseguridad "protegen más del 70 % contra la actividad infecciosa del virus", agregó.

MÉDICO ASEGURA QUE HAY UN CASO DE REINFECCIÓN

Sin embargo, el médico internista Omar Videa afirma que una mujer es el primer caso de reinfección de la COVID-19 detectado en Honduras.

"Estoy en la capacidad de informar que hemos detectado científicamente a través de pruebas PCR-TR el primer caso confirmado de reinfección por COVID-19 en Honduras, habiendo tenido su primer contagio en julio tres meses después se confirma nuevamente la presencia del SAR-Cov-2", indicó Videa en Twitter.

Señaló que una "característica importante es que en su primera infección no desarrolló anticuerpos contra el virus, cursó con cuadro leve, hoy sintomática, estable bajo nuestro control médico, iniciamos nuestro trabajo para la publicación científica del caso internacionalmente".

El médico afirmó que "en Honduras prohíben hablar de reinfección" y aseguró que mientras se niega este hecho "la pandemia sigue cobrando vidas".

Agregó que el pueblo hondureño "ya se cansó de la pésima conducción que el sector salud le ha dado a un tema tan sensible como es el manejo de la pandemia, todo es promesas y más promesas mientras el pueblo sigue padeciendo".