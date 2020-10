Guatemala.- Los magistrados del Supremo de Guatemala ratifican la continuidad de sus cargos a falta de sucesores

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala han revalidado este martes sus cargos dado que por el momento el Congreso no ha sido capaz de elegir a sus sucesores.



"Al no haber tomado posesión de sus cargos los nuevos integrantes de la CSJ, se llevó a cabo en la presente fecha la Sesión Extraordinaria del Pleno de Magistrados, mediante la cual se revalidó la continuidad en el ejercicio de sus funciones", ha indicado la propia corte en un comunicado.



El 13 de octubre de 2019 finalizó el período de funciones de la CSJ 2014-2019, "al no concluirse el proceso de elección de los nuevos titulares y suplentes, se realizó una Opinión Consultiva ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual fue resuelta el 8 de octubre de 2019 dentro del expediente 5477-2019", detalla el texto.



Así, han acordado que Sergio Amadeo Pineda estará al frente de la Cámara de Amparo y Antejuicios, Josué Baquiax, de la Cámara Penal, y Manuel Duarte, de la Civil, según informaciones del diario 'Prensa Libre'.



Los magistrados han citado el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, que establece que ningún magistrado puede dejar su cargo "sino hasta que se presente su sucesor".



Sin embargo, el país atraviesa actualmente una crisis política debido a que los diputados no han elegido por el momento a los magistrados. El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, ha expresado que la culpa de la situación reside en "dos virus chinos".