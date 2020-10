Fútbol/Selección.- Rodri: "No tenemos un gran goleador"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El internacional español Rodrigo Hernández ha reconocido que no tienen "un gran goleador" y que eso exige que todo el equipo tenga que tener "una vocación más ofensiva", después de la derrota en la Liga de Naciones ante Ucrania (1-0), y ha destacado que, por oportunidades, los de Luis Enrique deberían haber "ganado 3-0".



"Ninguna selección está ganando fácil, si ves el resto de los partidos, cada vez es más difícil. Hoy nos ha faltado finura de cara a gol. De cara a esta Eurocopa y la Liga de Naciones, tenemos que apuntalar más. Como decía el míster, no tenemos un gran goleador, necesitamos de la labor de todo el equipo. Analizando las oportunidades, tendríamos que haber ganado el partido 3-0. Es una pena la derrota, pero hay que seguir, no se puede parar", señaló en declaraciones a Teledeporte.



Además, el centrocampista del Manchester City reconoció que "no estaba planeado perder aquí", aunque eran conscientes de que era "un partido muy difícil". "Es un equipo que le puso las cosas difíciles a Alemania. Teníamos que dar el máximo. Quizás empezamos un poco espesos, lentos, pero creo que hemos dominado todo el partido, las ocasiones han sido nuestras. Nos ha faltado la finura de otros días de cara a gol. Ellos han llegado una vez y nos han metido gol. Tenemos que aprender de estas cosas; es muy difícil meter gol a un equipo tan replegado", manifestó.



Por último, el jugador madrileño incidió en la idea de que todo el equipo debería tener "una vocación un poquito más ofensiva". "El balón tiene que entrar. Es tarea de todos, no solo de los delanteros. Todo el equipo tiene que tener una vocación un poquito más ofensiva", subrayó.



"Quizás nos ha faltado esa paciencia en el último pase, porque cuando se encierran tanto hay que estar un poco finos. Los centros se nos han ido por poco, no encontrábamos rematador muchas veces... Aun así, hemos tenido ocasiones. Es una pena, pero la lectura positiva es que seguimos líderes y que continuamos creciendo", concluyó.