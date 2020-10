Fútbol/Selección.- Reguilón: "Jugando así, con un poquito de acierto arriba, podemos competir por muchas cosas"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El internacional español Sergio Reguilón ha asegurado que "jugando" como lo hicieron este martes ante Ucrania, a pesar de la derrota (1-0), podrán competir "por muchas cosas", siempre y cuando cuenten "con un poquito de acierto arriba" y más "mala leche", y ha indicado que este resultado "no empaña todo el trabajo" hecho hasta ahora.



"Hay partidos que se te complican de cara a puerta. En la ida metimos cuatro goles, éramos los mejores, hoy parece que no han entrado. Hay que corregir errores y mejorar cosas, pero hay que intentar mirar el lado bueno de las cosas: jugando así, con un poquito de acierto arriba, podemos competir por muchas cosas", señaló en declaraciones a Teledeporte.



Así, recalcó que la selección ha tenido "personalidad con el balón". "Arriba hay que ser un poquito más verticales e incisivos, tener más mala leche", dijo. "El equipo ha tenido personalidad, ha sabido jugar al fútbol. Es verdad que no hemos estado acertados de cara a puerta; hemos tenido ocasiones, pero se ve que no es suficiente para ganar estos partidos", subrayó.



Por todo ello, el defensa del Tottenham cree que la derrota en Kiev no cambia nada lo hecho hasta ahora. "Este partido no empaña todo el trabajo que venimos haciendo en las concentraciones, en los entrenamientos y en los partidos. El míster está muy contento con nosotros y nosotros con el trabajo del staff. Tenemos que ir remando todos a una como estamos haciendo. Como este partido, perdemos uno de cada diez. Hay que hacer una lectura positiva, recargar pilas para el siguiente, y limpiar la mente", concluyó.