Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "El resultado no me confunde, tengo la misma confianza en mi equipo"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, aseguró que no le "confunde" la derrota cosechada este martes ante Ucrania en la Liga de Naciones y que mantiene "la misma confianza" en su equipo, que fue "infinitamente superior" a su rival y que no se rindió "en ningún momento".



"El resultado no puede engañarnos ni confundirnos, al menos a mí no me confunde, yo tengo la misma confianza en mi equipo", subrayó Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al encuentro ante Ucrania. "Estoy seguro de que el pánico y de lo que se puede generar con este resultado puede perjudicar a mi equipo", avisó.



El asturiano dejó claro que la falta de gol no le hace replantearse "nada" y que seguirá "llevando a cambo la misma idea", aunque "hay que evolucionar la idea y mejorarla". "El perfil del partido era la que esperábamos y creo que hemos merecido ganar, pero es el típico en el que dominas todo el partido, intentas generar ocasiones y que no te hagan transiciones, y en una nos marcaron", indicó.



"No sé el número de ocasiones que hemos tenido, pero estoy contento con lo que tengo, es un grupo de jugadores excepcional y hay que saber aceptar que hoy no ha querido entrar. Hay que mejorar en meter alguna de las ocasiones porque hemos sido infinitamente superiores al rival", añadió Luis Enrique.



El técnico volvió a defender a David de Gea por su posicionamiento en el gol encajado, aunque tiene que ver "la jugada entera". "La responsabilidad de cada gol es de todo el equipo, no puede ser que cada vez que haya un poco de sangre se le impute al mismo, es de mal gusto", zanjó.



El gijonés remarcó que trabajan "continuamente" el aspecto de "controlar" las transiciones que pueda tener el rival y que en los últimos minutos tuvieron algo de "ansia". "Eso hace que todos quieran marcar. Necesitamos jugar con corazón, pero sobre todo con cabeza en esa fase del partido en la que vas por detrás. Estoy contento porque el equipo no se ha rendido en ningún momento", afirmó.



Finalmente, Luis Enrique recordó que llegarán a las dos últimas jornadas "siendo líderes" de su grupo y contra rivales que "no son flojos", y no dudó en decir que la Ucrania con la que perdieron era "más débil" a la que se midieron y golearon en Madrid, y que fue mucho más defensiva a causa de sus bajas. "Pero cada uno juega como puede, quiere y como debe. El fútbol premia al que marca más goles y en eso han sido mejores", sentenció.