Fútbol.-La Sub-21, a la Eurocopa por la puerta grande

La Sub-21, a la Eurocopa por la puerta grande



España se merienda a Kazajistán en la segunda parte gracias a los goles de Guillamón y Dani Gómez



ALCORCÓN (MADRID), 13 (EUROPA PRESS)



La selección española Sub-21 defenderá el título en la Eurocopa del próximo año después de derrotar a Kazajistán (3-0) en la octava jornada del grupo F gracias a los goles de Hugo Guillamón y Dani Gómez, que firmó un doblete, en la segunda parte de un partido disputado en un desangelado estadio de Santo Domingo (Alcorcón).



Sólo la música de la UEFA, un animoso himno de la alegría, y los himnos nacionales metieron en ambiente a una selección española que tardó mucho en carburar, pero que acabó consiguiendo el premio gordo. Primera de grupo, invicta tras ocho jornadas y billete directo para la 'Euro' que se celebrará en Hungría y Eslovenia en menos de un año. Una clasificación por la puerta grande.



España tuvo que sudar en la primera mitad para imponer su juego al de una Kazajistán que estuvo cómoda en el repliegue y al contraataque. No hubo forma de sacar a los once kazajos de su campo, ni con la verticalidad de Óscar Rodríguez, ni con el empeño de Riqui Puig, que nunca dejó de intentarlo en el acto inicial.



El centrocampista del Barça volvió a reclamar los focos con varias acciones de mucho talento pese al marcaje pegajoso de Astanov, que le persiguió hasta el túnel de vestuarios por mucho que el seleccionador español gritase una y otra vez que se librase de su oponente. Kazajistán lo tuvo claro y su plan salió a la perfección en los primeros 45 minutos.



Es más, el equipo de Almas Kulshinbayev -que ya lo puso muy díficil en el partido de la primera vuelta- gozó de una ocasión muy clara a los diez minutos con un testarazo desviado de Kassym que metió el miedo en el cuerpo a la Sub-21. El madridista Brahim, ahora cedido en el Milan, replicó con rapidez y Fran García devolvió el susto con un centro-chut que besó el larguero por arriba.



Luis de la Fuente no acabó convencido con el papel de Riqui Puig y lo mandó a la ducha antes de tiempo, extraña decisión, aunque alguno tenía que pagar el atasco de la 'Rojita' en la sala de máquinas. El mejor jugador de esta selección, Óscar Rodríguez, también siguió su camino y dejando el sitio a Dani Gómez y Fran Beltrán, precisamente protagonistas en ambos goles de 'la Rojita'.



España necesitaba un ritmo más alto y más clarividencia en la ratonera que había preparado Kazajistán en su visita a Santo Domingo. Y los cambios dieron a la selección ese aire que necesitaba. El primero lo marcó Hugo Guillamón, un seguro de vida, y excelente en la salida del balón. El central del Valencia metió la cabeza a una falta botada por Fran Beltrán en el corazón del área.



DOS GOLAZOS DE DANI GÓMEZ.



El segundo gol de España, cinco minutos después, nació de las botas de Pedri, otra de las susticiones, y lo culminó Dani Gómez con un disparo sensacional desde la frontal. El flamante delantero del Levante, tras una magnífica temporada en el Tenerife, sigue derribando puertas. Prueba de ello fue el tercero de la noche tras cazar un balón sin dueño, también desde fuera del área.



El partido terminó con Pedro Porro intentando un gol casi desde su campo, no estuvo lejos, y con Pedri gustándose con un carrusel de recursos. La vigente campeona de Europa acabó disfrutando y siendo consciente de que sus dos próximos partidos, ante Islas Feroe e Israel, ya no tendrá nada en juego. Las clasificaciones bien hechas, bien parecen.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - KAZAJISTÁN, 0 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ESPAÑA: Álvaro Fernández; Pedro Porro, Guillamón (Manu Hernando, min.84), Cuenca, Fran García (Pedri, min.46); Riqui Puig (Dani Gómez, min.46), Moncayola, Óscar (Fran Beltrán, min.63); Cucurella, Brahim y Puado (Bryan Gil, min.59).



KAZAJISTÁN: Shaizada; Asrankulov, Kashken, Kassym, Najaryan; Adakhajiev (Bakhtiyarov, min.68), Astanov, Skvortsov (Sagnayev, min.68), Seidakhmet (Zhagorov, min.79); Zhakipbayev (Shushenachev, min.58) y Karimov (Ussenov, min.58).



--GOLES:



1 - 0, min.65, Guillamón.



2 - 0, min.70, Dani Gómez.



3 - 0, min.85, Dani Gómez.



--ÁRBITRO: Volen Chinkov (BUL). Amonestó con tarjeta amarilla a Kaskhen (min.64) en Kazajistán.



--ESTADIO: Santo Domingo.