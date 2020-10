Fútbol.-España se queda seca en Kiev

13/10/2020 Ucrania-España EUROPA DEPORTES UCRANIA SEFUTBOL.COM



España se queda seca en Kiev



Los de Luis Enrique caen ante Ucrania, aunque mantienen el liderato del grupo



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La selección española ha cedido su primera derrota en la fase de grupos de la Liga de Naciones en su visita a Ucrania (1-0), en la cuarta jornada, una victoria inédita para el combinado de Andriy Shevchenko, que se valió de un tanto a falta de un cuarto de hora del final para superar a 'la Roja', que aun así mantiene el liderato del grupo.



Ante cerca de 20.000 espectadores, símbolo del paulatino regreso a los estadios tras la pandemia de coronavirus, los de Luis Enrique volvieron a adolecer de gol, y pagaron cara su falta de acierto cuando el centrocampista del Dinamo de Kiev Viktor Tsyhankov sorprendió a un desubicado David de Gea en uno de sus únicos tiros a puerta del choque.



A pesar de todo, conservan el liderato del Grupo 4 con siete puntos, uno más que los ucranianos, que consiguen su primera victoria ante 'la Roja', y que Alemania, que salvó un empate en casa ante Suiza (3-3). En noviembre, la lucha se resolverá.



Luis Enrique apostó por recuperar a un '9' puro como Rodrigo, al que acompañó por los costados de Ansu Fati, el más destacado ante los ucranianos en el duelo de septiembre, y Adama Traoré, gran novedad en el once. Sin embargo, los primeros 45 minutos poco se parecieron a los del choque de hace un mes en el Di Stéfano (4-0), donde el 3-0 lucía en el luminoso en apenas media hora.



Aun así, el delantero del Leeds desató las hostilidades con un remate de cabeza a bocajarro que obligó a actuar a Bushchan, y poco después, al cuarto de hora, fue el joven futbolista azulgrana el que exigió al guardameta ucraniano con un tiro cruzado tras un pase filtrado de Canales.



España llegaba con facilidad a la frontal del área visitante, aunque no conseguía finalizar con éxito. También el capitán Sergio Ramos, en su partido número 175 con la selección, se animó a buscar puerta, y a punto estuvo de abrir el marcador en una falta que Bushchan desvió con una mano providencial.



Poco a poco, sin embargo, se fue apagando en ataque. Por contra, la fiabilidad atrás evitó que Ucrania atisbase alguna opción de peligro; lo más cercano, un posible penalti de Jesús Navas sobre Zubkov, única amenaza durante la primera mitad de los de Andriy Shevchenko, que el colegiado no vio.



Sí avisó el combinado local en el comienzo de la segunda parte, aunque el pitido del árbitro detuvo la ocasión de, precisamente, Zubkov, que había rematado de manera horrible solo ante De Gea. Posteriormente, Yarmolenko volvió a reclamar penalti, esta vez Reguilón.



'La Roja' no encontraba el hueco y se encomendaba a Adama para tratar de sorprender a la contra a una Ucrania que comenzó a insistir sobre la portería española. Todavía necesitó un cuarto de hora para desperezarse, cuando Rodri armó un disparo desde fuera del área que se estrelló en el poste.



Antes, Oyarzabal y Ferran Torres, que habían sustituido a Rodrigo y Ansu Fati, refrescaron el ataque de España. Sin embargo, fue el recambio de Zubkov, Viktor Tsyhankov, el que hizo la diferencia.



En solo tres toques, los de Shevchenko consiguieron resolver; Bushchan puso un balón largo que Yarmolenko prolongó con un cabezazo que dejó al centrocampista del Dinamo de Kiev solo, y la mala salida de De Gea le permitió resolver a placer (min.76).



El combinado español lo siguió intentando, con Ramos lanzado al ataque, pero Bushchan desbarató cualquier ocasión y 'vengó' a los suyos de lo ocurrido en el duelo de ida. Con ello, pone fin a una racha de 16 partidos sin perder, desde que en noviembre de 2018 cayera ante Croacia (3-2) y se despidiese de la final a cuatro de la Liga de Naciones.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: UCRANIA, 1 - ESPAÑA, 0 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



UCRANIA: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol; Sydorchuk (Kovalenko, min.60), Makarenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk y Zubkov (Tsygankov, min.65).



ESPAÑA: De Gea; Navas, Ramos, Pau Torres, Reguilón; Canales (Dani Olmo, min.73), Rodri, Merino (Ceballos, min.46); Adama, Rodrigo (Oyarzabal, min.58) y Ansu Fati (Ferran Torres, min.58).



--GOL.



1-0, minuto 76: Tsygankov.



--ÁRBITRO: Pawel Gil (POL). Sin amonestados.



--ESTADIO: Olímpico de Kiev.