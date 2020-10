Foro en México propone futuro para ciudades latinoamericanas poscoronavirus

El director de la oficina regional para el Caribe y América Latina de ONU-Habitat, Elkin Velásquez, habla durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 13 oct (EFE).- Al reconocer que las urbes no pueden permanecer igual, el foro Smart City Expo LATAM Congress comenzó este martes de forma virtual en México, donde gobiernos, empresarios y organismos internacionales proponen un futuro para la ciudad latinoamericana poscoronavirus.

Las ciudades de América Latina no pueden regresar a la normalidad que tenían antes porque "no era buena", expresó Elkin Velásquez, representante de ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe en el primer panel sobre la reactivación económica.

"La región está muy afectada por el COVID y por la crisis multidimensional que se ha derivado de esta pandemia, pero al mismo tiempo hay posibilidades y hay caminos para que de verdad podamos lograr en las ciudades de América Latina una recuperación", manifestó el funcionario internacional.

El foro comienza el mismo día que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que Latinoamérica y el Caribe será la región más golpeada por la crisis económica, con una contracción del 8,1 % de su economía en conjunto este año.

Además, América Latina concentra más de 10 millones de casos y más de 368.000 muertos de los más de 37,6 millones de contagios y más de 1 millón de decesos a nivel mundial, de acuerdo con el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cinco de los 10 países con más casos están en Latinoamérica, como México, que suma más de 821.000 contagios y casi 84.000 fallecidos, según la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, el representante de ONU-Hábitat dijo percibir una esperanza para el desarrollo urbano de la región.

"Lo que vemos y lo que apreciamos en torno a este evento, en torno a esta colectividad, es una nueva forma de multilateralismo, una nueva forma de colaboración que para nuestra región es muy importante y es todavía más importante en el momento que nos encontramos", argumentó Velásquez.

En la inauguración también participó Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El funcionario afirmó que el Gobierno mexicano ha realizado 35 programas de desarrollo, 32 consejos estatales de ordenamiento territorial, 358 obras de equipamiento en los municipios de mayor marginación y ha ayudado a 18.000 familias con "carencias notables" en sus viviendas.

"Consideramos plenamente que la planeación del territorio es un mecanismo fundamental para poder evitar las grandes desigualdades socioestructurales que nos encontramos de forma continua y constante", consideró Meyer.

Las ciudades deben adaptarse a una "nueva normalidad" que llegó para largo rato, coincidió el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), Rafael Cortés, quien consideró que la pandemia obliga a una nueva planificación urbana, por lo que las ciudades inteligentes son más necesarias que nunca.