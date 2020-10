Fidelity Investments contratará a 4.000 personas en seis meses

(Bloomberg) -- Fidelity Investment planea contratar a 4.000 personas en los próximos seis meses, entre ellos asesores financieros, representantes autorizados y agentes de servicio al cliente.

La convulsión económica y del mercado ha llevado a millones de clientes nuevos y existentes a abrir cuentas, a aumentar la actividad de compraventa de valores y contribuir con ahorros adicionales, dijo Fidelity en un comunicado el martes.

La compañía, con sede en Boston, dijo que también va a contratar a 1.000 estudiantes universitarios para su programa de prácticas o pasantías de verano de 2021 y a 500 graduados para programas de capacitación.

Fidelity dijo en agosto que los activos bajo administración habían alcanzado un récord de US$3,3 billones gracias a las nuevas cuentas de clientes.

Nota Original:Fidelity Investments to Hire 4,000 People in Next Six Months

©2020 Bloomberg L.P.