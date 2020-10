Fernández, con ganas de correr en Aragón "para ser competitivo"

El piloto español del equipo EG 0,0 Marc VDS Augusto Fernández. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 13 oct (EFE).- El español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) ha señalado que se encuentra con muchas ganas de llegar a Aragón "para volver a pelear por las posiciones de podio y para ser competitivo" en un circuito que le gusta mucho.

"Después del fin de semana de Francia que nos quedamos a las puertas del podio, estoy deseando llegar a Aragón pues es un circuito que me gusta mucho así que, ahora que me siento muy bien con la moto, tengo muchas ganas de ser competitivo en este trazado", incide Augusto Fernández en la nota de prensa de su equipo.

"Es uno de mis trazados preferido porque siempre he ido muy rápido y he disfrutado", continúa el piloto de Estrella Galicia 0'0 que acabó cuarto en Francia.

"Por una cosa u otra que ha pasado nunca he obtenido un buen resultado, pero siempre he sido competitivo en todas las categorías y ahora hemos entrado en una buena dinámica de trabajo y sensaciones así que volver a pelear por posiciones de podio el domingo estaría muy bien", reconoce Augusto Fernández.