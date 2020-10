Europa se prepara para aumento de pacientes en hospitales

(Bloomberg) -- Los hospitales europeos han hecho frente en gran medida al resurgimiento de la región como un epicentro de coronavirus, pero se espera que la presión aumente a medida que aumentan los casos.

Las autoridades están implorando a los ciudadanos cansados de una pandemia que tomen medidas de higiene y de distanciamiento, ante la preocupación de que los recursos de atención médica se agoten. Ya ha habido un aumento constante en las hospitalizaciones que podrían aumentar rápidamente, como ocurrió en la primavera.

“Al igual que con los maremotos, puede parecer que tenemos tiempo, pero en realidad, al final, es una carrera”, dijo el lunes Aurelien Rousseau, director de la autoridad regional de salud de París, en la cadena francesa BFM TV. “Estamos en ese punto donde estamos entrando en una carrera contra el tiempo”.

Con los aumentos récord de pacientes en países desde España hasta Ucrania en los últimos días, las autoridades intentan diseñar restricciones que desaceleren la propagación, sin presionar la economía y provocar disturbios públicos.

Las tasas más bajas de mortalidad y hospitalización han generado la impresión de que la enfermedad ha perdido fuerza, lo que provocó resistencia a restricciones más estrictas. Pero después de que el resurgimiento europeo del covid fuera impulsado por personas más jóvenes, el contagio se está extendiendo a las personas más vulnerables.

“Hay transmisión entre las generaciones, y esa es nuestra mayor preocupación”, dijo Rousseau, y señaló que las tasas de pruebas positivas en la región de París están en niveles sin precedentes y que las hospitalizaciones para casos graves son tan largas como durante el pico en muertes de la primavera.

Alemania siente una urgencia similar, a pesar de contener el aumento de la enfermedad en otoño mejor que muchos de sus vecinos. La canciller Angela Merkel advirtió la semana pasada que el país está llegando a un momento decisivo que determinará si recupera o pierde el control de la pandemia.

Al igual que otros funcionarios de la región, la líder de la economía más grande de Europa ha intensificado sus esfuerzos para combatir la enfermedad. Discutirá nuevas pruebas y medidas de cuarentena con los jefes de los 16 estados de Alemania el miércoles, después de convocar a un comité de crisis a nivel de gabinete el lunes y hablar con los alcaldes de las grandes ciudades el viernes.

En Alemania, donde las cifras de hospitalización siguen siendo relativamente bajas (menos de 500 personas estaban en cuidados intensivos la semana pasada), las autoridades advierten que no es momento de cantar victoria.

“Tememos que en el futuro cercano, estos números suban considerablemente en las salas normales y también en cuidados intensivos”, dijo la semana pasada Susanne Herold, profesora del Centro Pulmonar de las Universidades Giessen y Marburg cerca de Fráncfort. “Nos estamos preparando para una nueva ola de pacientes gravemente enfermos”.

Nota Original:Europe Braces for Surge in Covid Patients to Hit Hospitals Soon

