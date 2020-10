Estados Unidos.- EE.UU., dispuesto a solucionar el conflicto con las ayudas pero asegura que la UE no puede imponer aranceles

WAGHINGTON, 13 (EUROPA PRESS)



El representantes de Comercio de Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, ha señalado que están dispuestos a encontrar una solución al conflicto que mantienen con la Unión Europea sobre las ayudas a Boeing y Airbus y ha recalcado que Europa no podría imponer aranceles a los productos estadounidenses porque Washington ya ha revocado la exención fiscal de la que se beneficiaba Boeing.



Este martes, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha publicado su autorización para que la UE imponga aranceles sobre productos procedentes de Estados Unidos por un máximo anual de 3.993 millones de dólares (2.890 millones de euros) como compensación por las subvenciones recibidas por Boeing.



Sin embargo, Lighthizer señala que la UE "no tiene ninguna base válida para tomar represalias contra ningún producto estadounidense" y que cualquier imposición de aranceles basada en una medida que ha sido eliminada "es claramente contraria a los principios de la OMC y obligará a una respuesta de los Estados Unidos".



Según señala en un comunicado, el Estado de Washington ha promulgado el proyecto de ley 6.690 del Senado, que, con efecto a partir del 1 de abril de 2020, elevó los tipos impositivos de las operaciones de compraventa aeroespaciales al nivel generalmente aplicable, con lo que "se eliminó la única medida ilegal". Por tanto, consideran que, según las normas de la OMC, la UE no podría aplicar las contramedidas autorizadas al haberse eliminado la medida que genera controversia.



No obstante, destaca que su país está dispuesto a trabajar para solucionar el conflicto y "restablecer la competencia leal y la igualdad de condiciones" en el sector aeronáutico.



Hace un año, la OMC autorizó a Estados Unidos a imponer aranceles por un valor total de 7.500 millones de dólares (unos 6.400 millones de euros) a productos importados de Europa como represalia por las ayudas que la Unión Europea había dado a Airbus. Por ello, EE.UU. impuso aranceles a la Unión Europea en un 15% para los productos de aviación civil y un 25% para los demás, entre los que se incluyen el vino o el aceite.



En el comunicado emitido este martes, EE.UU. indica que mantiene los aranceles debido a que la Unión Europea no ha retirado los "miles de millones de euros de subvenciones ilegales", pero que, para "maximizar las posibilidades de éxito en las negociaciones, han actuado con moderación al negarse a imponer a la UE la totalidad de las contramedidas autorizadas".



Tras el anuncio de este martes por parte de la OMC, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, responsable también de la cartera de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha señalado que la UE se compromete de manera "positiva y constructiva" a decidir los próximos pasos con EE.UU., con la "fuerte preferencia" de llegar a un acuerdo. "De lo contrario, nos veremos obligados a defender nuestros intereses y responder de manera proporcionada", ha señalado.