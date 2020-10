Estados Unidos.- (AMP) OMC autoriza a UE a imponer aranceles por 3.000 millones a productos de EEUU por subvenciones a Boeing

07/05/2020 Aspecto del X-37B con su compartimento adicional de popa ECONOMIA EUROPA ESPAÑA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA Boeing



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha autorizado a la Unión Europea (UE) a imponer aranceles sobre productos procedentes de Estados Unidos por un máximo anual de 3.993 millones de dólares (2.890 millones de euros) como compensación por las subvenciones recibidas por Boeing.



La Unión Europea ya habría elaborado una lista preliminar de productos estadounidenses sobre los que se aplicarían los aranceles, entre los que se encuentran los aviones de Boeing, según señala Airbus. No obstante, fuentes de la industria resaltan que la decisión sobre las medidas adoptadas no tendrá efecto hasta el próximo 26 de octubre, cuando se reúnan en la OMC.



El vicepresidente económico de la Comisión Europea, responsable también de la cartera de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha señalado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que la UE se compromete de manera "positiva y constructiva" a decidir los próximos pasos con EEUU, con la "fuerte preferencia" de llegar a un acuerdo. "De lo contrario, nos veremos obligados a defender nuestros intereses y responder de manera proporcionada", ha señalado.



En la misma línea se ha manifestado el presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, el socialista alemán Bernd Lange, que ha emitido un comunicado en el que señala su esperanza de que esta decisión "sirva de incentivo para poner fin a estas controversias mediante un acuerdo", ya que "esa debe seguir siendo la prioridad absoluta en tiempos como estos", cuando "más que nunca" hay que "trabajar juntos y no unos contra otros".



Por ello, ha exhortado a las dos partes a entablar negociaciones para llegar a un acuerdo a largo plazo sobre las subvenciones a los fabricantes aeronáuticos. Si no hay "compromiso" por parte de Estados Unidos, ha indicado, "la UE no deberá ser ingenua" e impondrá aranceles dentro de los límites marcados por la OMC.



Por su parte, el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, ha señalado que la compañía "no inició esta disputa" y que no quiere "seguir perjudicando a los clientes y proveedores de la industria de la aviación y a todos los demás sectores afectados".



El directivo ha añadido que están "preparados y dispuestos" a apoyar "un proceso de negociación que conduzca a un acuerdo justo" y ha matizado que es "hora de encontrar una solución para que los aranceles puedan ser eliminados en ambos lados del Atlántico".



DISPUTA DESDE 2004



La OMC falló en marzo de 2019 a favor de la UE y de Airbus en la larga disputa que enfrenta al consorcio europeo con su rival Boeing, al concluir que Estados Unidos ha mantenido subsidios al fabricante Boeing contrarios a la normativa internacional.



El órgano de apelación de la OMC revocaba en su dictamen el informe emitido por el grupo especial en 2017, sobre el que la UE presentó alegaciones, por no realizar una evaluación objetiva del asunto, tras constatar que la concesión de ayudas de financiación a Boeing por parte de Estados Unidos como "compras de servicios" vulneraban la normativa y las constataciones de "efectos desfavorables persistentes" en el procedimiento inicial.



En 2015, la OMC constituyó unos comités para investigar las ayudas públicas concedidas a los fabricantes aeronáuticos Airbus y Boeing por parte de la UE y EEUU, respectivamente, en el marco del proceso abierto ante el organismo multilateral, en la mayor disputa en su historia, sobre la guerra comercial aeronáutica que libran los dos gigantes de la aviación comercial.



Ambos bloques firmaron un acuerdo en 1992 según el que Airbus podría recibir ayudas para la financiación de sus programas, mientras que el fabricante estadounidense podría recibir financiación para los costes de producción de aviones comerciales. Sin embargo, este acuerdo se rompió en 2004 y se inició la disputa con la mediación de la OMC.



ARANCELES SOBRE PRODUCTOS EUROPEOS



Hace un año, la misma organización autorizó a Estados Unidos a imponer aranceles por un valor total de 7.500 millones de dólares (unos 6.400 millones de euros) a productos importados de Europa como represalia por las ayudas que la Unión Europea había dado a Airbus.



En ese caso, la OMC determinó en mayo de 2018 que la UE no estaba tomando las medidas necesarias para eliminar las subvenciones y ayudas públicas a Airbus sin las que "no habría podido ofrecer el A380 en el momento en el que lo hizo y con las características que tenía", lo que abría las puertas a que Estados Unidos impusiera aranceles a los productos europeos por "dañar los intereses estadounidenses".



Además, subrayó que la comercialización del A350 XWB supuso una "pérdida de ventas" para Boeing, que "no se habría producido" sin las ayudas públicas de la UE y los Estados miembros.



Por ello, EEUU impuso aranceles a la Unión Europea en un 15% para los productos de aviación civil y un 25% para los demás, entre los que se incluyen el vino o el aceite