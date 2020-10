España.- Illa avisa a Madrid de que "con la salud pública no se negocia": "Solo vamos a hablar de sanidad"

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Salvador Illa y Grande Marlasca.



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido ser "muy prudente" con la situación en la Comunidad de Madrid, y ha instado a "actuar siempre con criterios sanitarios, como hacen todos los países de nuestro entorno, que están tomando medidas contundentes para doblegar la curva".



"No vamos a entrar en politizaciones ni en polémicas estériles, no vamos a entrar en reproches. Solo vamos a hablar de sanidad. Hay un problema de salud pública que hay que abordar con criterios de salud pública", ha señalado Illa, refiriéndose a Madrid, en rueda de prensa este martes tras el Comité de Seguimiento del Coronavirus.



Illa ha insistido en que "lo único" que importa al Ministerio de Sanidad es "la salud pública". "Con la salud pública no se negocia", ha insistido. "No queremos ciudadanos en las UCI. Pensamos mucho en los sanitarios, en las familias que tienen personas enfermas y, por tanto, esto nos lleva a decir que hay que actuar en clave sanitaria", ha insistido.



Preguntado acerca de si es posible que decaiga el estado de alarma en Madrid una vez la Comunidad ha bajado de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, Illa ha reiterado en que el "objetivo no es bajar de 500, sino idealmente a ratios de 100 de incidencia acumulada". En este punto, ha recordado que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades europeo (EDCC, por sus siglas en inglés) fija que es necesario actuar a partir de la incidencia de 60 casos, con "medidas drásticas a partir de 200".



"Tenemos que bajar a una cifra que nos permita un margen de maniobra", ha argumentado al respecto. De esta forma, ha insistido en que el estado de alarma se va a extender, como mínimo, durante los 15 días establecidos. "Todos los españoles saben que hay que dar un tiempo para que las medidas a las que da cobertura el estado de alarma surtan efecto. Hay que ir a incidencias mucho más bajas", ha añadido.



El ministro ha asegurado que el Gobierno va a tomar todas las medidas necesarias para derrotar al virus. "Escucho muchos argumentos de izquierdas y de derechas pero no escucho ningún argumento sanitario. Al virus se le vence con criterios sanitarios. Podemos cruzarnos de brazos o ganarle al virus protegiendo a todos los españoles aunque suponga sacrificios", ha apostillado.



El ministro, no obstante, ha agradecido a los madrileños su "disciplina, comprensión y respeto" al estado de alarma durante el Puente del Pilar, al constatarse una gran reducción en la movilidad hacia otras regiones en comparación con años anteriores.



Illa también ha mandado un mensaje a todos los ciudadanos en vista del gran avance del COVID-19: "A lo largo de todo este mes de octubre, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que mantener la guardia alta. Estamos viendo cómo están subiendo los casos en toda Europa, con notificaciones claramente superiores a las de nuestro país. No podemos permitirnos bajar la guardia. Hay que mantener todo el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad", ha sostenido.