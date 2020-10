En lucha contra EE.UU., ‘el tiempo está a favor de China’: Dalio

Ray Dalio

(Bloomberg) -- El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, asegura que China tiene ventaja sobre Estados Unidos en una variedad de temas.

“El tiempo está a favor de China y no de Estados Unidos, en varios aspectos”, dijo Dalio el lunes en una conversación con el columnista del New York Times Thomas Friedman durante la Conferencia Global de Milken Institute. “Lo que va a ser una situación difícil en la nueva Administración es que el destino está del lado del crecimiento de China, y probablemente le vaya mejor”.

Señaló cómo la economía de China se ha recuperado más rápidamente durante la pandemia que la estadounidense y que la cotización de empresas interesantes en los mercados de valores chinos está atrayendo capital. También dijo que las tasas de interés más altas de China significan que el país está en una mejor posición para “no tener que imprimir dinero”.

En julio, Dalio advirtió en una publicación de LinkedIn que las tensiones entre Estados Unidos y China podrían convertirse en un conflicto armado, y dijo que “por lo general hay una guerra económica” antes de “una guerra de disparos”. Más tarde ese mes, dijo que los dos países pueden verse atrapados en una “guerra de capitales” que podría perjudicar al dólar.

Reiteró esas opiniones el lunes.

“Veremos la internacionalización del renminbi, que no se desarrolló intencionalmente antes, porque es una amenaza para el orden mundial estadounidense”, dijo Dalio, de 71 años.

Este año ha sido difícil para Bridgewater, la firma de fondos de cobertura más grande del mundo, con sede en Westport, Connecticut. Su fondo insignia, Pure Alpha II, cayó 18,6% hasta agosto. La firma administra alrededor de US$148.000 millones, por debajo de aproximadamente US$160.000 millones a principios de año.

