El novato Reyes afirma que puede pelearle puesto al paraguayo Pablo Aguilar

El jugador Josué Reyes (i) del Cruz Azul disputa el balón con Ricardo Morris (d) del Portmore United de Jamaica en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 13 oct (EFE).- Josué Reyes, defensa del Cruz Azul del fútbol mexicano, advirtió este martes de que tiene la calidad suficiente para pelear por la titularidad con el central paraguayo Pablo Aguilar.

"Salió Igor un jugador con mucha calidad, pero regresa Pablo y eso va a hacer que la competencia crezca; tengo la confianza para poder competir mano a mano por ese lugar en la central", aseguró el central mexicano de 22 años.

Así se refirió el defensa surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul a la oportunidad que se le presenta ante la salida de Igor Lichnovsky, central chileno, quien abandonó esta semana al equipo para jugar con Al Shabab Saudi FC de la primera división de Arabia.

Aunque Reyes destacó la alta competencia que le espera con la vuelta a la actividad del paraguayo Pablo Aguilar, quien ya está recuperado de la rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió en febrero pasado.

"Igor es un jugador de gran calidad pero tomó la decisión de irse, de todas maneras no pierdo el enfoque porque vuelve Pablo y la competencia va a ser muy dura", señaló.

Pablo Aguilar ya estuvo en la banca en el partido que perdió Cruz Azul en la fecha 13, del Apertura 2020, con Toluca y Reyes, quien fue titular, confesó que el paraguayo le ha dado muchos consejos para que vaya con paso firme en su camino a ganarse un puesto.

"He aprendido mucho de mis compañeros, Pablo siempre nos está dando consejos y eso ayuda a uno que viene de la cantera para crecer porque él también quiere que uno se haga un lugar en el primer equipo".

Josué Reyes subrayó la importancia de esta comunicación con un hombre de la experiencia del también seleccionado paraguayo.

"Es una motivación porque Pablo tiene una carrera grandiosa que siempre he seguido, él me dice que trabaje y luche por ese lugar, porque él sabe que va a llegar mi momento; de mi lado estoy cumpliendo el sueño de competir con jugadores de su calidad".

El zaguero también apuntó al uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador de La Máquina, como fundamental para que hoy acumule seis partidos como titular en el Apertura 2020.

"Lo más importante es tener la confianza del profe Siboldi y saber que puedo competir por ese lugar porque quiero ser titular en el primer equipo", concluyó.