El ministro turco de Exteriores regaña a su homóloga sueca en rueda de prensa

EFE/EPA/TURKISH FOREIGN MINISTRY

Ankara, 13 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, ha echado un rapapolvo durante una rueda de prensa a su homóloga sueca, Ann Linde, a la que ha acusado de tener una doble vara de medir cuando se trata del respeto a los derechos humanos.

"En lenguaje diplomático, 'urgir' es algo que se hace desde la superioridad. ¿De dónde sacan ustedes la autoridad para decirnos que nos retiremos de Siria?" recriminó Cavusoglu en respuesta a la exigencia de la ministra sueca de que las tropas turcas abandonen el país árabe.

Linde había pedido poco antes diferenciar entre el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda que Turquía y la UE considera terrorista, y la alianza militar dominada por la milicia kurda YPG, que ha sido esencial en la lucha contra los yihadistas en Siria pero que Ankara considera una rama del PKK.

"Ustedes nos piden que nos retiremos de Siria para apoyar al PKK; nosotros no queremos dividir Siria, pero ustedes respaldan al PKK que sí la quiere dividir", acusó Çavusoglu a su invitada.

"Usted es madre. Venga a Diyarbakir (ciudad turca de mayoría kurda) y hable con las madres que esperan encontrar a sus hijos secuestrados por el PKK: ellas también son kurdas", agregó Çavusoglu.

Con un tono levemente alterado y dirigiéndose directamente a su invitada, pero sin llegar a ser agresivo, el ministro turco afeó a Linde que hable "de los derechos soberanos de Chipre" pero "sin mencionar los derechos de los turcochipriotas" ni "la distribución justa de los recursos de hidrocarburos".

"Usted es sensible con los derechos humanos. ¿Por qué no critica a Grecia, que hunde barcas de refugiados y los expulsa de regreso? Pongan fin a esta doble vara de medir", concluyó Çavusoglu.

Ante esta reprimenda en directo, Ann Linde solo respondió que en su condición de huésped renunciaba a entrar en una discusión.