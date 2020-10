El Congreso chileno rechaza juzgar a un exministro de Salud por su gestión en la pandemia

En la imagen un registro del exministro de Salud de Chile Jaime Mañalich. EFE/Alberto Peña/Archivo

Santiago de Chile, 13 oct (EFE).- El Congreso de Diputados de Chile rechazó este martes en una ajustada votación la acusación constitucional contra el exministro de Salud Jaime Mañalich, que pretendía establecer su responsabilidad política por su gestión durante los primeros meses de la pandemia y por presuntamente haber mentido sobre los casos y las muertes por COVID-19.

Con 73 votos en contra, 71 a favor y siete abstenciones, los diputados descartaron el libelo presentado por parte de la oposición de izquierdas, que podría haber inhabilitado durante años al que fuera médico personal del actual presidente, el conservador Sebastián Piñera.

"Ningún país lo ha hecho extraordinariamente bien, todos hemos tenido que aprender uno de otros, pero durante todo este tiempo el equipo de salud del Gobierno ha trabajado como un verdadero cuerpo para identificar a todas las personas que pudieron ser positivas", dijo Mañalich tras la votación.

Mañalich renunció al cargo el pasado 13 de julio en pleno pico de la pandemia y luego de que el medio de investigación Ciper revelase que el Ministerio tenía dos conteos paralelos con una diferencia de más de 2.000 muertos, uno que entregaba diariamente a la ciudadanía y otro que reportaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tras la salida del exministro, quien también fue muy criticado por aplicar la polémica estratégica de "cuarentenas dinámicas" en los barrios con más casos en vez de confinar ciudades enteras, el Gobierno unificó los métodos de conteo y asumió el cargo Enrique Paris, una figura que genera más consenso.

"Vemos con esperanza e ilusión lo que esta ocurriendo hoy en día. Aparentemente, estamos llegando a un periodo de mas tranquilidad, salvo por lo que estamos viendo en algunas regiones del país", agregó el exministro.

Con 484.280 infectados hasta este martes y 13.396 fallecidos desde inicios de marzo, Chile es el decimocuarto país más afectado del mundo, según la Universidad John Hopkins, y aún se encuentra con toque de queda nocturno y bajo estado de excepción.

La pandemia remite en la capital, que fue durante meses el epicentro de contagios y hoy se encuentra totalmente desconfinada, pero preocupan algunos rebrotes en el sur.

"Estoy absolutamente convencida de que el ministro no cumplió con su deber, no respetó a nada ni a nadie, hizo lo que se le vino en gana y privilegió la economía por sobre la salud de las personas", dijo durante la votación la diputada Marcela Hernando, del opositor Partido Radical (PR) y una de las promotoras de la acusación.

Se trata al menos de la séptima acusación constitucional impulsada por la oposición durante el segundo mandato no consecutivo de Piñera, de las que hasta ahora solo prosperó la que se presentó contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, quien el pasado diciembre fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años por su gestión durante las graves protestas del 2019.

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, órgano encargado de establecer si da lugar o no a la acusación, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, órgano que resuelve como jurado y que declara si el acusado es o no culpable de aquello que se le imputa.