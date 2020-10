EEUU.- La candidata de Trump al Supremo de EEUU evita pronunciarse sobre fallos de casos históricos de abortos

12/10/2020 La jueza Amy Coney Barrett. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL ALEX EDELMAN - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACT



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La jueza conservadora nominada a ocupar una silla en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Amy Coney Barrett, ha evitado este martes pronunciarse sobre fallos de casos históricos de aborto en el país, lo que ha avivado la batalla en este asunto antes de su confirmación y de las elecciones, previstas para el 3 de noviembre.



A juicio de los demócratas, Barrett podría revocar el caso de derecho al aborto Roe contra Wade, ya que, basándose en sus escritos legales --en los que alude al caso Planned Parethood contra Casey-- considera que el fallo es "erróneo".



Barrett, tal y como informa 'The Hill', también está en desacuerdo con otro dictamen que ordena no revisar un fallo anterior de su tribunal de circuito para derogar una ley de Indiana que habría restringido el aborto en función de la discapacidad o el sexo del feto.



"Si expreso mi opinión sobre un precedente de una forma u otra, ya sea que diga que me encanta o que lo odio, es una señal para el litigante de que podría inclinarme de una forma u otra en un caso pendiente", ha señalado durante la sesión celebrada frente al Senado, de mayoría republicana, que aspira a ratificar a la jueza conservadora antes de los comicios.



"Es angustioso no obtener una respuesta directa", ha criticado la senadora demócrata Dianne Feinstein, aludiendo al impacto potencial que tendría sobre "millones de mujeres" revocar sentencias como las mencionadas.



Feinstein ha preguntado a Barrett si estaba de acuerdo con el juez conservador del Tribunal Supremo Antonin Scalia que afirmaba que el fallo de Roe contra Wade debía ser anulado y, de nuevo, se ha negado a responder.



"Mi respuesta es la misma porque es un caso que está en litigio", ha dicho, describiendo el derecho al aborto como un "asunto contencioso".



Así, Barrett ha insistido en que no llegaría al Tribunal Supremo con ninguna "agenda". "No me puedo comprometer o decir 'sí, voy con una agenda' porque no. No tengo ninguna agenda", ha reiterado, insistiendo en que decidirá sobre los casos "a medida que se presenten".