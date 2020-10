Cultura.- En marcha la serie de Green Lantern en HBO con varios Lintera Verde

10/10/2020 Green Lantern tendrá serie en HBO Max CULTURA DC COMCIS



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El universo DC está de enhorabuena. Green Lantern, uno de los superhéroes que los fans más echaban de menos, tendrá una serie de diez episodios en HBO Max. En esta nueva aventura del poseedor del anillo de poder, estará el productor Greg Berlanti ('The Flash', 'Supergirl') y el showrunner Seth Grahame-Smith ('Batman: La Lego película'). Ambos liderarán el proyecto.



Según recoge Comicbook, la serie será escrita por Grahame-Smith y Marc Guggenheim ('Arrow'), lo que significa que la producción estará muy ligada a las series del Arrowverso. No obstante, no se sabe si esta ficción estará dentro del universo de 'The Flash' o 'Batwoman' o, por el contrario, estará enlazada con las películas del Universo Extendido DC... que está a punto de convertirse en Multiverso.



Aunque aún no se sabe posible fecha de estreno, si se ha revelado que la ficción contará con héroes muy populares como Guy Gardner, Alan Scott, Simon Baz y Jessica Cruz, todos ellos representando diferentes identidades de Lanterns. Además, Warner, en un comunicado, también ha anunciado que estarán presentes Sinestro y Kilowog.



La ficción buscará ser fiel a los cómics, lo que significa que Alan Scott, el primer Linterna Verde, será homosexual. Por otro lado, Warner también ha anunciado que presentará nuevos héroes que formarán parte del Green Lantern Corps.



Linterna Verde es uno de los superhéroes más conocidos de DC Comics y también un popular miembro de la Liga de la Justicia. Sus intentos de llevarlo al cine no dieron buen resultado, en 2011 salió la película protagonizada por Ryan Reynolds y dirigida por Martin Campbell, que fue un sonoro fracaso comercial.



Inicialmente, Warner tenía planeado volver a llevar al cine al personaje con 'Green Lantern Corps', cinta que formaría parte del universo extendido de DC, pero dicho proyecto lleva un buen tiempo estancado.