Cultura.- China carga contra BTS por un comentario sobre la guerra de Corea

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



BTS se ha convertido en uno de los grupos más populares a nivel mundial, pero la banda ha generado polémica en China. Solo tres días antes de la gran salida a bolsa de Big Hit Entertainment, la compañía detrás de la formación, los músicos han pronunciado una frase que ha hecho huir a sus patrocinadores en el mercado chino.



BTS recibió recientemente un premio de la Korea Society, una organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva York que busca tender puentes entre Estados Unidos y Corea del Sur. En su discurso de aceptación el rapero RM dijo: "Siempre recordaremos la historia del dolor que nuestras dos naciones compartieron juntas, y los sacrificios de innumerables hombres y mujeres".



Aunque no mencionó a China, los usuarios chinos de Internet y los medios del país criticaron el comentario por no reconocer los sacrificios de los soldados chinos que lucharon con Corea del Norte contra Estados Unidos y Corea del Sur. Tanto es así que incluso "BTS humilló a China" se convirtió en trending topic en el gigante asiático.



Empresas como Samsung, Hyundai y Fila parecen estar ya distanciándose de BTS en China, retirando anuncios y productos asociados al grupo en lo que probablemente sea un intento de evitar boicots por parte de los consumidores chinos. Algunos internautas destacaron que el modelo de teléfono móvil de Samsung en colaboración con BTS ya no está en la web china de la marca.



Incluso el portavoz del ministerio de asuntos exteriores chino, Zhao Lijian, se pronunció al respecto, calificando lo sucedido de "asunto de dignidad nacional". "Todos debemos aprender lecciones de la historia y mirar hacia el futuro, mantener la paz y fortalecer la amistad", aseguró.