Cuba, China y Rusia entran en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Naciones Unidas, 13 oct (EFE).- Cuba, China y Rusia -entre otros países- lograron este martes ingresar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de la oposición de varias ONG como Human Rights Watch (HRW) que considera que estos Estados no se merecen estar en esa institución.

La Asamblea General de Naciones Unidas eligió este martes a los nuevos 15 miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una votación a la que la mayoría de los candidatos, con excepción de los que concurrían por el grupo de Asia y el Pacífico -China, Arabia Saudí, Nepal, Pakistán y Uzbekistán-, tenían prácticamente su plaza asegurada al no contar con competidores.

Cuba se presentaba sin oposición junto a México y Bolivia a las tres plazas vacantes para el conocido como grupo de Latinoamérica y el Caribe, que ya había mostrado el respaldo a los tres países y que únicamente esperaban la confirmación oficial de la Asamblea General.

A pesar de esto, la opositora cubana Rosa María Payá urgió el viernes a la comunidad internacional, especialmente a los países europeos y americanos, a votar contra la candidatura de La Habana.

"Les urgimos a votar contra la dictadura cubana para el órgano más importante de derechos humanos", señaló Payá, en un acto virtual organizado por la ONG UN Watch.

El mismo caso se dio con Rusia, que junto a Ucrania, concurría a una de las dos plazas reservadas a los países de Europa Oriental, con lo que su lugar estaba casi garantizado.

CRÍTICAS DE HRW

HRW había solicitado a los 192 países con derecho a voto que no respaldaran las candidaturas de estos tres Gobiernos, además de la de Arabia Saudí, que, finalmente se quedó fuera al no conseguir los apoyos suficientes dentro del grupo de Asia y el Pacífico, el único en el que había más candidatos (cinco), que plazas disponibles (cuatro).

Esta ONG, que había calificado las candidaturas cubana y rusa de "problemáticas", criticó a Rusia por su participación en ataques indiscriminados en Siria y su protección del régimen de Damasco en la esfera internacional, y le recriminó a Cuba su persecución de periodistas y manifestantes y el haber usado anteriores presencias en el Consejo de Derechos Humanos para proteger a Gobiernos como el de Venezuela.

Además, HRW había tildado a China y a Arabia Saudí como dos de los Gobiernos más abusivos del mundo.

Por su parte, para el director ejecutivo de la ONG UN Watch, Hillel Neuer, "elegir a estas dictaduras como jueces de derechos humanos de la ONU es como convertir a una banda de pirómanos en el cuerpo de bomberos".

Para esta organización, China, Cuba, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí y Uzbekistán no están cualificados para formar parte del Consejo, mientras que la participación de Bolivia, México, Costa de Marfil, Nepal, Malaui, Senegal y Ucrania es "cuestionable".

UN Watch solo mostró su respaldo a las candidaturas de Francia y del Reino Unido.

ARABIA SAUDÍ NO ELEGIDA

El director de HRW para Naciones Unidas, Louis Charbonneau, aseguró que el fracaso de Riad en ser elegida al Consejo de Derechos Humanos es "un buen recordatorio de la necesidad de una mayor competencia en las elecciones de la ONU".

Asimismo, también celebró el hecho de que China recibiera 139 papeletas a favor, frente a los 180 que consiguió en 2016 para ingresar en el Consejo de Derechos Humanos.

Para Charbonneau, esta pérdida de 41 votos en este lapso de cuatro años "muestra que más Estados están perturbados por el pésimo historial de derechos de China. ¡Es hora de que la ONU investigue los abusos en China!".

HRW recordó sobre el caso saudí que, pese a los anuncios de reformas realizados por sus autoridades, el país sigue actuando contra defensores de los derechos humanos y disidentes y mostrando escasa rendición de cuentas por crímenes pasados, incluido el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi.

En cuanto a China, HRW había destacado los informes publicados por expertos de Naciones Unidas que advierten de graves violaciones de los derechos humanos en Hong Kong, el Tíbet y la región de Xinjiang, de la supresión de información al inicio de la pandemia de la COVID-19 o de ataques contra activistas, periodistas y críticos del Gobierno.

UNA VOTACIÓN CRITICADA

Los quince países elegidos este lunes entrarán a formar parte del Consejo de los Derechos Humanos, compuesto por 47 escaños, a partir del próximo enero para un periodo de tres años.

"Si hubiera habido candidatos adicionales, China, Cuba y Rusia también podrían haber perdido", apuntó Charbonneau, que subrayó que la incorporación de estos países, que según él no se merecen estar en dicha institución, "no evitará que el consejo arroje luz sobre los abusos y defienda a las víctimas".

El director de HRW para la ONU se refería a que habitualmente los grupos regionales acuerdan de antemano los candidatos para las plazas que tienen disponibles, por lo que este tipo de votaciones se convierten muchas veces en un mero trámite de ratificación.

Por su parte, UN Watch propuso que se reforme el sistema electoral de este y otros organismos.

"Si nuestras propias democracias continúan ignorando los criterios electorales al votar por los abusadores, entonces deberíamos simplemente descartar las elecciones y convertir a todos los países en miembros, como es el caso del comité de derechos humanos de la Asamblea General", enfatizó Neuer, antes de insistir en que el actual sistema electoral sirve de "escudo de legitimidad internacional para encubrir los abusos de los regímenes".