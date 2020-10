Cristiano sigue el entrenamiento de Portugal desde terraza de su habitación

EFE/EPA/DIOGO PINTO

Lisboa, 13 oct (EFE).- El internacional luso Cristiano Ronaldo siguió este martes el entrenamiento de la selección de Portugal desde la terraza de la habitación de la Cidade do Futebol, a las afueras de Lisboa, donde está aislado después de dar positivo por Covid-19.

El jugador, que está asintomático, salió a la terraza de la Cidade do Futebol de Oeiras, lugar de concentración de la selección lusa, para seguir de cerca el entrenamiento de sus compañeros.

El resto de jugadores de la selección lusa dieron negativo en las pruebas y estuvieron a las órdenes del seleccionador Fernando Santos durante el entrenamiento de este martes.

Las "quinas" ultiman la preparación del partido de clasificación para la Liga de Naciones ante Suecia, en el que no podrá estar Cristiano.