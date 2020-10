Cristiano Ronaldo da positivo por covid-19

Cristiano Ronaldo afectado a su vez por el coronavirus =(Fotos archivo+Video archivo)= Lisboa, 13 Oct 2020 (AFP) - Neymar, Mbappé, Ibrahimovic... y ahora 'CR7'. Cristiano Ronaldo es el último futbolista estrella en ser víctima del coronavirus este martes, dejando a Portugal y a la Juventus de Turín con un vacío sensible en ataque.El portugués, de 35 años, ha "dado positivo en covid-19 y no jugará contra Suecia" el miércoles en el marco de la Liga de las Naciones, afirmó la Federación Portuguesa (FPF) este martes en un comunicado en su página web oficial.Cristiano "está asintomático y aislado", precisó la FPF.La sesión de entrenamiento de la mañana del martes en Oeiras, en las afueras de Lisboa, había sido aplazada sin explicaciones, y el seleccionador Fernando Santos dará una rueda de prensa previa al partido contra Suecia a las 18h00 GMT.Para los portugueses, empatados a puntos con Francia en el grupo 3 de la Liga de Naciones, esta ausencia puede pesar mucho el miércoles contra Suecia.En el partido de ida en Solna (2-0), el delantero había marcado los dos goles de la victoria, superando la barrera simbólica de los 100 goles con su selección.Cristiano es el tercer jugador luso en contraer la enfermedad en esta ventana internacional de dos semanas, después del defensa José Fonte (Lille) y el portero Anthony Lopes (Lyon).Les otros jugadores de la Seleçao sometidos a pruebas en la mañana de este martes "han dado todos negativo", precisó la Federación, al igual que los de la selección francesa, que se enfrentaron a los portugueses hace dos días (0-0) y llegaron este martes a Croacia, según la Federación Francesa. - Golpe para la Juventus - Pero el golpe más duro será sin duda para la Juventus, donde Cristiano Ronaldo ya ha marcado tres goles y dado una asistencia.... en dos jornadas de campeonato.Según el protocolo sanitario en vigor en Italia, el cinco veces Balón de Oro tendrá que mantener cuarentena durante diez días y presentar después un test negativo para volver a jugar.El astro luso se perderá así el próximo partido de la Serie A contra el Crotone, pero sobre todo, no estará para la entrada en liza de la 'Vecchia Signora' en la Liga de Campeones el martes 20 contra el Dinamo de Kiev.Según cómo evolucione, podría pues volver para el encuentro de la liga italiana contra el Hellas Verona el 25 de octubre, pero sobre todo, podría estar disponible para recibir el 28 de octubre en Champions al Barcelona de Lionel Messi.Esta mala noticia también da otro color a su marcha a principios de semana para la concentración del equipo portugués, infrigiendo el protocolo sanitario de la Serie A.Ronaldo había abandonado como otros internacionales de la Juve el hotel donde los jugadores 'bianconeri' estaban en cuarentena tras detectarse dos casos de covid-19 en el seno del club, sin esperar a la autorización de su cuadro técnico.La Juve dio cuenta a la justicia de esta falta al protocolo.La madre del delantero, Dolores Aveiro, le dio públicamente su apoyo. "Dios da grandes batallas a grandes guerreros. Es una guerra más en la que vencerás, hijo mío", escribió en su cuenta de Instagram. lf-av/gr/iga